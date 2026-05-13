El Ayuntamiento de Carboneras traslada su felicitación a las campeonas en Balonmano de la Liga LED

El municipio destaca en una competición andaluza en la que el equipo de balonmano masculino ha quedado tercero

El Ayuntamiento de Carboneras ha trasladado su felicitación a las flamantes campeonas de la Liga Edúcate en el Deporte (LED) en Andalucía en su modalidad de balonmano. Un campeonato, cuya final se celebró del 4 al 6 de mayo en la Ciudad Deportiva Javier Imbroda de Málaga, en la que el municipio ha destacado con fuerza ya que, además del oro, el equipo masculino del mismo Club Balonmano Carboneras se ha hecho con la tercera posición tras caer ante el campeón.

El alcalde, Salvador Hernández, ha puesto en valor “el torneo realizado por los jugadores del Club Balonmano Carboneras, en el que han demostrado su gran nivel competitivo y su compañerismo”. Además, ha tenido palabras de reconocimiento “a los equipos técnicos que han hecho posible este logro, y a los familiares de los equipos, que son una pieza fundamental en el fomento del deporte base”.

Cabe subrayar que tanto el staff técnico femenino como algunas de las jugadoras consiguieron revalidar el título logrado en la pasada edición de la Liga, proclamándose así Bicampeonas de este torneo, y consolidando un proyecto deportivo y humano que crece año tras año y que en esta edición ha concluido con un pleno de victorias.

El equipo femenino ha estado dirigido por Ana María Ruiz Esteban y Ana Belmonte Ruiz. La figura de Ana María Ruiz Esteban ha sido fundamental dentro del proyecto, siendo la impulsora de la participación del Club Balonmano Carboneras en esta iniciativa educativa y deportiva, apostando por un modelo de competición basado en los valores y la formación integral de los jóvenes deportistas.

Por su parte, el equipo masculino completó también una destacada actuación, finalizando en una meritoria tercera posición. Los carboneros sumaron una victoria, un empate y una derrota en la Final Four, cayendo únicamente ante el conjunto que terminaría proclamándose campeón del torneo. El staff técnico masculino estuvo formado por Alfonso Díaz Moreno y Antonio Cayuela Cazorla, que se sumaron a esta iniciativa con ilusión.

Ana María Ruiz Esteban ha agradecido “el compromiso y la dedicación de todo el grupo de entrenadores y entrenadoras que ha trabajado durante toda la temporada para hacer posible esta experiencia, con un enorme esfuerzo, implicación y cariño para acompañar a los niños y niñas cada día”. “La Liga LED representa mucho más que una competición deportiva. Es un espacio para la convivencia, la educación, la igualdad y los valores. Las jugadoras y jugadores crecen como equipo, y aprenden a respetar, a compartir y a disfrutar del deporte”, ha concluido.

La final de la Liga LED reunió a cerca de 680 participantes y más de 60 equipos de diferentes categorías y modalidades deportivas, convirtiéndose en una auténtica fiesta del deporte base y de la convivencia con la disciplina deportiva como centro.

Trayectoria competitiva

El Club Balonmano Carboneras arrancó esta temporada con un total de cinco equipos clasificados para la competición, con tres conjuntos femeninos y dos masculinos. Uno de ellos quedó eliminado en la primera fase provincial, mientras que otro equipo masculino y uno femenino cayeron en las semifinales disputadas en Granada.

Finalmente, los dos equipos restantes lograron acceder a la fase final como cabezas de serie de la zona occidental. La fase final se dividió en dos fases. Una primera eliminatoria, en la que los equipos disputaron dos encuentros clasificatorios, y posteriormente una Final Four en formato todos contra todos.

El Club Balonmano Carboneras cierra así una nueva edición de la Liga LED dejando una magnífica imagen dentro y fuera de la pista, reafirmando su compromiso con el deporte base y con una formación deportiva centrada en los valores humanos y educativos.

Sobre la Liga LED

La Liga Edúcate en el Deporte (LED) es un programa deportivo de competición entre equipos de centros educativos, clubes y secciones deportivas, AMPAS y otras entidades, que desarrolla la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en colaboración con las federaciones deportivas andaluzas de Baloncesto, Balonmano, Fútbol, Voleibol y Rugby.

En el caso del balonmano, esta edición ha apostado por el nuevo formato 3×3, una modalidad más dinámica, rápida y participativa, que ha permitido disfrutar de encuentros intensos y espectaculares, potenciando aún más la implicación y protagonismo de todos los jugadores y jugadoras.

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