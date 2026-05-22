EL CLUB BALONCESTO LA MOJONERA PONE BROCHE A UNA TEMPORADA HISTÓRICA CON SU GRAN FIESTA DE CONVIVENCIA ESTE DOMINGO

La entidad presentará a sus 20 equipos federados y más de 280 jugadores/as en una jornada festiva en el Pabellón Ferial a partir de las 12:30 horas.

El club celebra un año repleto de éxitos deportivos, consolidándose como un referente del baloncesto base a nivel provincial.

El Club Baloncesto La Mojonera se viste de gala. Este próximo domingo 24 de mayo, el Pabellón Ferial del municipio acogerá, a partir de las 12:30 horas, la esperada jornada de convivencia y presentación oficial de los equipos de la temporada 25-26. Un evento que no solo servirá para reunir a la gran familia del club, sino para celebrar por todo lo alto una de las campañas más exitosas y brillantes de toda su historia.

La cita arrancará con los partidos de los jugadores más pequeños del club, quienes saltarán a la pista antes del plato fuerte: la presentación oficial ante familiares, patrocinadores y autoridades locales. Para redondear la jornada festiva, se instalará una barra con tapas, se cocinará una gran paella gigante para todos los asistentes y se contará con la música en directo del grupo «Los perjudi-k2», además de sorteos, regalos y animación con DJ.

Un año de éxitos deportivos sin precedentes

El crecimiento del CB La Mojonera es una realidad incontestable. Con representación en todas las categorías federadas, el club cuenta actualmente con 20 equipos y más de 280 jugadores/as, lo que demuestra el arraigo y el extraordinario trabajo de cantera que se realiza en la localidad, abarcando desde la categoría babybasket hasta los equipos sénior.

En el plano competitivo, los resultados de esta temporada han sido sobresalientes:

Hito nacional femenino: El primer equipo femenino, el Clínica Dental Dr. Manuel Cara CB La Mojonera, que compite a nivel nacional integrado mayoritariamente por jugadoras locales, se ha coronado como vigente campeón de grupo, logrando un hito histórico para el deporte del municipio y la provincia.

Consolidación masculina: El primer equipo masculino, Blanqueos Clares, ha cumplido con nota el objetivo de la permanencia en Primera Nacional en su primera temporada, ofreciendo una magnífica imagen competitiva.

Dominio en cantera: El club ha conquistado con autoridad los títulos de las ligas júnior y cadete femenino.

Podios de gran mérito: Se ha alcanzado una meritoria tercera posición tanto en el infantil femenino como en el minibasket masculino, mientras que el conjunto minibasket femenino logró clasificarse de forma brillante para la disputada Final Four.

El respaldo institucional: una alianza clave

Este volumen de deportistas y la consecución de tantos éxitos no serían posibles sin el firme apoyo y la colaboración del equipo de gobierno del Ayuntamiento de La Mojonera. La apuesta decidida de las autoridades y empresas locales por el deporte base son el motor que permite al club seguir creciendo año tras año, ejerciendo como un pilar social y saludable para la juventud local.

Desde la directiva del Club Baloncesto La Mojonera se reitera el agradecimiento al consistorio, a las familias y a los patrocinadores que hacen viable este proyecto, e invitan de forma abierta a todos los vecinos y medios de comunicación a sumarse a esta magnífica jornada festiva para arropar a los campeones y campeonas del municipio.