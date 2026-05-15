La cantera de la UD Almería entusiasma con su talento a las familias en el ‘Fan Day’, con presencia del concejal Antonio Casimiro

El Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria y la UDA Almería colaboran en la iniciativa, que se está desarrollando en el Tinglado del Puerto a lo largo de la tarde-noche de hoy

El viento no ha impedido que se celebre el ‘Fan Day’ en el Tinglado del Puerto. Ayuntamiento de Almería, Autoridad Portuaria y UD Almería han convertido este espacio en una zona deportiva, con tres campos de fútbol-sala, donde la academia de la UD Almería ha mostrado su talento a las familias rojiblancas.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, acompañado por el concejal de Sostenibilidad Ambiental, Antonio Urdiales, han asistido a la actividad, que ha comenzado a las 6 de la tarde y se extenderá hasta las 10 de la noche. Si el viento remite, como se espera, se inflarán los hinchables gratuitos para delicia de los más pequeños.

La música también está presente, al igual que la gastronomía, para una tarde-noche de comunión y animación de cara al trascendental partido de la UD Almería contra la UD Las Palmas, mañana, sábado, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Antonio Casimiro afirma que “queremos convertir, junto al Puerto, el Tinglado en un gran espacio abierto a la práctica deportiva. Primero hubo una exhibición de tenis de Nico Almagro y ahora esta actividad, y seguiremos con más iniciativas deportivas”.

Por la noche, el Tinglado se iluminará de rojo y todos juntos cantarán el himno de la UD Almería.