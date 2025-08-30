Home / Deportes / El ajedrez mueve ficha con el 39º Open Feria de Almería en el Círculo Mercantil

El ajedrez mueve ficha con el 39º Open Feria de Almería en el Círculo Mercantil

agosto 30, 2025

El concejal Antonio Casimiro entregó los premios de una competición que estuvo organizada por el club deportivo Círculo Mercantil

Almería volvió a situarse en el centro del tablero con la celebración del 39º Open de Ajedrez “Feria de Almería 2025”, un torneo con solera que reunió el pasado domingo, 24 de agosto, a grandes figuras, promesas emergentes y amantes del juego-ciencia en el emblemático Salón Noble del Círculo Mercantil.

Durante toda la jornada, las piezas cobraron vida en un ambiente cargado de tensión estratégica, cálculos precisos y respeto mutuo, características que hacen del ajedrez mucho más que un deporte.

El concejal de Deportes, Antonio Casimiro, acudió al evento en representación del Ayuntamiento, saludó a los jugadores y siguió con atención el desarrollo de las partidas. Finalmente, entregó los premios junto a la directiva del Club de Ajedrez Círculo Mercantil, en un gesto que puso en valor la importancia del ajedrez como herramienta educativa y deportiva.

En la clasificación general, coronó el podio el Gran Maestro Andrea Stella, seguido por David Jiménez Freniche y Hugo Guillen Martínez. En la clasificación provincial, destacaron Pedro Ferrer Sánchez (FM), Roberto Lázaro García y Avelino Moreno López.

Otras categorías premiadas: Sub 1900: Antonio Fornieles Gómez; Sub 1700: Jorge A. Navarro Muñoz; 1º CDA Círculo: Javier Latre Rodríguez; Sub 18: Amín Debbagh; Sub 16: Mario Perals Martínez; Sub 14: Pablo Carmona Martínez; Sub 12: Alejandro Sosa Ríos; Sub 10: Elena Rosario Ocaña; y Veteranos: Fernando Espín Gálvez y Julián Blanco Gálvez

El torneo, organizado por el Club Deportivo Ajedrez Círculo Mercantil con el apoyo del Área de Ciudad Activa, puso de manifiesto el excelente nivel de los jugadores y la pasión que sigue despertando el ajedrez en la ciudad.

GabinetedePrensa

