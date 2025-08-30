Spice Monkey Festival puso a bailar a los almerienses en el Recinto Ferial

El recinto de conciertos se convirtió anoche en un club de música para disfrutar con la música disco remember

El recinto de conciertos del Ferial se convirtió ayer en una discoteca, para disfrutar de grandes DJs, que pinchaban los mejores temas disco de la música remember en Spike Monkey Festival, haciendo bailar a todo el público.

Organizando por Siente La Plaza, en el marco de la programación especial coordinada desde el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, ha contado con las actuaciones en directo de Fragma, Rebeka Brown y Just Louis, además de la participación de muchos de los mejores dj’s de distintos estilos del dance, tecno, house y otros estilos como Javi Boss, Raúl Ortiz, Chumi DJ, Javi Reina, Di Martino, Alfredo Pareja, Paco García, Vicente Belenguer y Di Carlo.

Ha sido una noche de remember inolvidable con los temazos de siempre y la mejor atmósfera festivalera.

El público, de diferentes edades, no ha parado de bailar al ritmo de los artistas y Djs, en una noche llena de ritmo, y que se suma a la amplia variedad de sonidos de la Feria de Almería.