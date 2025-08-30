La historia de la España de los años 60 y 70 se visualiza en la exposición de Seat 600 y Mini Cooper

Numerosos almerienses y turistas se han realizado fotografías con los clásicos vehículos hoy en el Paseo, dentro de #AlmeríaenFeria

El popular ‘seiscientos’ está vinculado emocionalmente a numerosos paisajes familiares, desde el primer viaje de vacaciones, el camino al trabajo o incluso el día de la boda. Y también a películas muy populares. Fue, en muchas ocasiones, el primer acercamiento al motor.

Por eso, cada año las exposiciones sobre el Seat 600 y también la de los Mini Cooper en el Paseo de Almería, en su tradicional presencia en #AlmeríaenFeria, son recibidas con alegría por almerienses y turistas.

Más de una veintena de coches ‘seiscientos’ pertenecientes a la Asociación Amigos del 600 han exhibido el vehículo más reconocible de los españoles. El presidente del club, Juan José Velasco asegura que “este coche da muchas satisfacciones. El club se creó en el año 2003, hacemos una ruta mensual y somos una auténtica familia. La verdad es que la gente nos recibe con gran cariño”. Los ‘seiscientos’ se fabricaron desde el año 1957 hasta el año 1973, y aún hoy en día se pueden ver circulando por las carreteras.

A su lado se encontraba la exposición de vehículos Mini Cooper, que empezaron a fabricarse en los años 70 y el último data del año 2000. El Club Mini Cooper Almería ha mostrado más de una decena de unidades para alegría de almerienses y turistas.

El presidente del Club Mini Cooper Almería, Jesús Moreno, afirma que “fue un coche avanzado para su época y su conducción no tiene nada que ver con los actuales. Es muy divertido”.

La historia de la automoción, y también de España, se ha contemplado hoy en #almeriaenferia a través de estas dos exposiciones.