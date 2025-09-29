El alcalde de berja José Carlos Lupión ha decretado dos días de luto en Berja por la muerte de Antonio Campos

L.O.

El hallazgo se produjo en la madrugada del domingo al lunes y rápidamente se activó un dispositivo de investigación en la zona. Agentes de la Guardia Civil acordonaron el lugar y trabajan para esclarecer lo ocurrido y determinar las causas exactas del fallecimiento.

La desaparición de Antonio Campos había generado una gran preocupación en Berja y municipios cercanos, donde familiares, amigos y vecinos habían hecho llamamientos para dar con su paradero. La investigación permanece abierta y, por el momento, no han trascendido más detalles.

Antonio Campos era expresidente de la Hermandad de la Virgen de Gádor, funcionario del Ayuntamiento del ejido, escritor y también fue Secretario con el Exalcalde de Berja Antonio Torres.

El historiador almeriense Antonio Campos aparece muerto con signos de violencia

El cuerpo ha sido localizado en el interior de su vehículo, aparcado en un barrio de El Ejido, en cuyo ayuntamiento era funcionario.

La víctima, de 54 años y natural de la cercana localidad de Berja, era muy conocido y querido en los círculos culturales y cofrades de la provincia.

La Guardia Civil investiga las circunstancias de la muerte de Antonio Campos, vecino de Berja, funcionario del Ayuntamiento de El Ejido e historiador muy conocido en la provincia de Almería.

La desaparición de Antonio Campos, de 54 años, había sido denunciada recientemente. El cuerpo ha sido encontrado en la barriada de San Agustín de El Ejido dentro del maletero de su coche. El cadáver presenta signos de haber sufrido una brutal agresión.

Según los vecinos del barrio en el que ha aparecido el cadáver dentro del maletero, el vehículo ya estaba aparcado en la zona el sábado a última hora de la tarde.

La Guardia Civil, que encontró el cuerpo en la madrugada de este lunes, ha solicitado el registro de las cámaras que se encuentran en la fachada de la cooperativa hortícola que hay en esta misma calle.

Antonio Campos era un hombre muy reconocido en el mundo de la cultura y en los círculos cofrades de la provincia, donde muchos colectivos y asociaciones lamentan su muerte.