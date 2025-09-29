CCOO Industria Almería reúne al sector agroalimentario para abordar los flujos migratorios y reforzar derechos laborales

El Sindicato Provincial de Industria ha organizado una jornada crucial para abordar el marco legal y los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras migrantes. Este colectivo es un pilar fundamental de nuestra economía, representando cerca del 50% de la mano de obra en el campo almeriense, y su protección es nuestra prioridad

Analizamos en profundidad las novedades del Reglamento de Extranjería y las vías de acceso al empleo para asegurar que se aplican de forma justa. Desde CCOO denunciamos que la precariedad y los incumplimientos de convenio se ceban con este colectivo. La ley debe ser una herramienta para la inclusión y la dignidad, no papel mojado

Exigimos a empresas y administraciones un compromiso real para acabar con la explotación y garantizar condiciones de trabajo dignas. CCOO está y estará siempre al lado de cada trabajador y trabajadora, sin importar su origen