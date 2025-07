El alcalde de Carboneras insta a una solución acordada entre gobiernos para el hotel El Algarrobico

El pleno aprueba la revisión de su licencia con mayoría absoluta y la ausencia de 5 concejales del PSOE y del edil del PP Felipe Cayuela

El Pleno del Ayuntamiento de Carboneras ha aprobado por mayoría absoluta iniciar el procedimiento para la revisión de la licencia de obras concedida en 2003 para edificar el hotel del paraje de El Algarrobico. Una aprobación que ha salido adelante con el voto a favor del gobierno municipal y del edil Andrés Belmonte, que llega para dar cumplimiento a un mandato del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La misma se ha producido durante una sesión en la que cinco concejales del PSOE y el edil Felipe Cayuela, aún en Grupo Municipal Popular, se han ausentado argumentando motivos de salud o viaje.

El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, ha instado durante la celebración del pleno de revisión de licencia del hotel en el paraje de El Algarrobico a encontrar una solución acordada entre Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Gobierno de España, sentándose con la promotora si fuera necesario.

Ha recordado que el proyecto de hotel “se inició de mano de todas las administraciones” y ha puesto el acento en que “los grandes damnificados son los ciudadanos de Carboneras, en particular, y de Andalucía en general”. Por esa razón, ha pedido que se deje de utilizar el Algarrobico “como arma arrojadiza” entre gobiernos de distinto signo político.

A partir de ahí, ha incidido en la necesidad de que se acuerde una solución entre todas las partes que no dañe a un municipio como Carboneras, inmerso en un proceso de transición socioeconómica tras el cierre de la central térmica. “Somos todos responsables de que no se haga realidad, no cree empleo, no cree riqueza y no forme parte del paisaje del pueblo de Carboneras”.

De sueño vendido a pesadilla

“El hotel del Algarrobico en su día quizás fue un sueño para el pueblo de Carboneras o se vendió como un sueño, pero con el paso de los años ese sueño se ha convertido en una pesadilla para Carboneras y, si me apuran, para toda la comarca del Levante almeriense», ha manifestado. “Pido y suplico, vuelvo a insistir, en que nos sentemos las tres administraciones e intentemos buscar la solución menos dolosa para el pueblo de Carboneras” para afrontar un tema que «ha hecho daño a la imagen del pueblo de Carboneras».

Asimismo, se ha referido a los planes anunciados por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, de realizar la expropiación parcial del hotel para iniciar su derribo, inicialmente, en un plazo de cinco meses desde febrero.

“Estaba confundida, equivocada o mentía, pero el hotel del Algarrobico sigue estando en la playa del mismo nombre, y mucho nos tememos que van a pasar varios años hasta que, definitivamente, ese hotel sea declarado totalmente ilegal y se derribe”, ha remarcado.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Carboneras, Lorenzo González, también ha relacionado esos hechos con la ausencia de cinco concejales del PSOE del pleno. “Hoy les esperábamos aquí defendiendo lo que defendió su ministra”. A su juicio, ha concluido, “hay poca seriedad” para abordar un tema en el que, según se ha recordado, la licencia fue concedida por gobiernos socialistas tanto en el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía.