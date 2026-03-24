El alcalde de Huércal-Overa se reúne con el nuevo equipo directivo del Área Sanitaria Norte de Almería

Patricia López Rojas

El Alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, se ha reunido con el nuevo equipo directivo del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias. Un encuentro en el que también ha participado el delegado territorial de la Consejería de Sanidad, Juan de la Cruz Belmonte, junto a representantes de la Central Provincial de Compras de Almería.



Durante la sesión, el equipo ha sido presentado oficialmente, dando a conocer su estructura y principales responsabilidades, así como las líneas estratégicas que marcarán la gestión sanitaria en la comarca. Entre los objetivos prioritarios destacan el refuerzo de la calidad asistencial, la optimización de recursos y la mejora de la coordinación entre niveles.



En el ámbito hospitalario, se han abordado las actuaciones previstas en el Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa, centradas en la modernización de servicios, la mejora de infraestructuras y el impulso de la atención especializada. Asimismo, en Atención Primaria se ha puesto el foco en la accesibilidad, la continuidad asistencial y el fortalecimiento de los centros de salud como eje fundamental del sistema sanitario.



El encuentro ha servido para consolidar la colaboración institucional entre administraciones y avanzar en una planificación conjunta orientada a dar respuesta a las necesidades sanitarias de la población del norte de la provincia.