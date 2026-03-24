La Asociación El Saliente lamenta la información radicalmente falsa publicada por Okdiario sobre la adjudicación del Servicio de Ayuda a Domicilio en Cantoria

El presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente, Matías García, manifiesta públicamente que la información publicada recientemente por Okdiario, relativa a la adjudicación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) del municipio de Cantoria, es rotundamente falsa.

Dicha publicación constituye una información falsa, que atenta contra el honor con un lenguaje claramente tendencioso y malintencionado, basado en falsedades que se alejan de los principios básicos del rigor informativo. Este contenido responde, a nuestro juicio, a intereses ocultos cuyo objetivo es perjudicar la imagen y trayectoria de nuestra organización y su presidente, recurriendo a prácticas propias de la desinformación y los bulos, con un claro sesgo ideológico.

La adjudicación del Servicio de Ayuda a Domicilio en Cantoria se ha realizado siguiendo escrupulosamente los cauces legales establecidos, con total transparencia y conforme al procedimiento determinado por la Ley de Contratos del Sector Público. La Asociación El Saliente cuenta, además, con la acreditación necesaria y una amplia experiencia en la prestación de este tipo de servicios, lo que avala su capacidad técnica y profesional.

El presidente de la Entidad, Matías García, cuenta con una trayectoria pública, conocida y fácilmente verificable. Durante más de 30 años ha ejercido como funcionario en la Universidad de Almería y ha desarrollado una intensa labor en el ámbito de la discapacidad y el tejido asociativo, tanto a nivel provincial como andaluz.

Por su parte, la Asociación El Saliente es una entidad nacida en 1988 con una amplia y consolidada trayectoria en la atención a personas con discapacidad y otros colectivos en situación de vulnerabilidad. Su actividad abarca múltiples áreas, desde la atención social y el asesoramiento jurídico, hasta la gestión de centros y servicios como escuelas infantiles, centros de protección de menores, residencia y centro de día para personas gravemente afectadas, un centro de día ocupacional, centros de día para personas mayores, así como servicios de catering, limpieza, control de plagas y mantenimiento, y dos centros de atención integral.

Asimismo, la Asociación ha colaborado durante años con administraciones públicas y entidades privadas bajo gobiernos de distinta índole política, lo que demuestra su independencia, profesionalidad y compromiso social.

Desde la Asociación El Saliente reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, la legalidad y el trabajo riguroso al servicio de las personas, y hemos emprendido las acciones legales oportunas ante la difusión de informaciones que puedan dañar injustamente la reputación de la Entidad.