El alcalde recibe a Greenpeace y reafirma su plena colaboración con la Justicia en el proceso de El Algarrobico

ANA LÓPEZ OTERO

Hernández señala el cumplimiento de los fallos judiciales por parte del Consistorio, que defiende el interés general del municipio

El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, ha recibido en el Ayuntamiento al coordinador territorial de Greenpeace en Andalucía, Luis Berraquero, y otros miembros de la organización conservacionista. Lo ha hecho después de que hayan acudido al Consistorio con motivo del 20 aniversario de la paralización de las obras del hotel de El Algarrobico, dentro de una acción en la que han querido hacer entrega de una tarta conmemorativa.

El regidor ha valorado positivamente la labor que Greenpeace realiza a nivel global en defensa del medio ambiente. En el ámbito local, Hernández ha trasladado a los representantes de la organización que el Ayuntamiento mantiene “una colaboración plena con la justicia para resolver el complejo proceso judicial que rodea al inmueble”.

“Entendemos que cada parte implicada dentro de este procedimiento defiende un interés, y el del Ayuntamiento de Carboneras es el de defender en todo momento el interés general de un pueblo que ha sido el gran perjudicado durante los últimos 20 años”, ha señalado el alcalde. Porque, “frente a unas expectativas de empleo y desarrollo que se vieron frustradas, a pesar de que en su día el hotel contó con el beneplácito del Gobierno y de la Junta, lo único que Carboneras ha ganado ha sido una mancha reputacional que estamos limpiando día a día”.

En ese sentido, el alcalde ha aprovechado el encuentro para recordar a Greenpeace que esta misma semana el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha considerado ejecutado por parte del Ayuntamiento el fallo que declaró como suelo no urbanizable el sector donde se ubica el hotel. Asimismo, en lo referente al procedimiento de revisión de la licencia de obras, ha informado de que el Consistorio ya ha elevado la petición de dictamen al respecto al Consejo Consultivo.

De ese modo, para concluir, ha expuesto “que ahí, en el trabajo dentro de las limitaciones de medios que tiene un Ayuntamiento de un pueblo de 8.000 habitantes, nos encontrarán siempre todos los interesados en poner fin a una problemática que se alarga demasiado en el tiempo y ante la que venimos abogando por una solución consensuada entre las administraciones implicadas”.