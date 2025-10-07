El alcalde recibe a los alumnos del IES Albujaira ganadores del Premio de La Armada

Patricia López Rojas

El Alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha recibido esta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, a un grupo de 26 alumnos de 4º de la ESO del IES Albujaira que han sido ganadores del Premio de la Armada 2025 por su recreación del Desembarco de Alhucemas, un importante pero desconocido momento de nuestra historia militar, dirigido por el profesor Juan Jesús Oliver.

En el acto el Alcalde ha estado acompañado por la concejal de Juventud, Juani Egea, ambos han felicitado al grupo por el gran trabajo que han realizado gracias al que han conocido más sobre la Armada de una forma dinámica.

Fernández ha agradecido al grupo que hayan llevado por bandera el nombre de Huércal-Overa tanto en el trabajo como en la entrega de premios en la que el municipio tuvo su reconocimiento gracias a los 26 chicos y chicas ganadores del concurso. A la vez que los ha animado a seguir por este camino investigando y adquiriendo nuevos conocimientos en distintos ámbitos que además de enriquecerlos personalmente pueden abrirles nuevos caminos.

En su visita al Ayuntamiento los alumnos han estado acompañados por el director del IES Albujaira, el profesor responsable del proyecto, Juan Jesús Olivier, y el profesor Antonio Serrano.