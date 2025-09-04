El alcalde visita el montaje de la Caseta Municipal en el Real de la Feria de Adra 2025

Natalia Ordieres Cueto

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, acompañado por las concejalas de Cultura, Elisa Fernández, y de Presidencia, María Paz Fernández, ha visitado esta mañana los trabajos de montaje de la Caseta Municipal en el Real de la Feria, que será uno de los espacios centrales de las celebraciones en honor a la Virgen del Mar y San Nicolás de Tolentino.

Durante la visita, el primer edil ha destacado el “esfuerzo” y la “ilusión” con la que se está preparando todo para que abderitanos, abderitanas y visitantes disfruten “de unos días inolvidables de convivencia, tradición y diversión”. Asimismo, ha subrayado “la importancia de la Caseta Municipal como punto de encuentro para vecinos y visitantes”.La Caseta Municipal contará con una barra y ofrecerá música en directo todas las noches, convirtiéndose en un espacio de referencia dentro del recinto ferial.

El arranque oficial de la Feria de Adra 2025 tendrá lugar este viernes, 5 de septiembre, en la plaza del Centro de Interpretación de la Pesca, a partir de las 21:30 horas, con un acto que dará la bienvenida a las fiestas. La jornada contará con la intervención del alcalde, el pregón de Javier Aureliano García, presidente de la Diputación Provincial de Almería, y el esperado encendido oficial del alumbrado, acompañado de un flashmob a cargo de las escuelas locales de baile Zambra, Arte Danza y Las Flores de mi Patio.

De esta manera, Adra se prepara para vivir intensamente una nueva edición de su Feria y Fiestas, que llenará de música, cultura, tradición y alegría las calles del municipio durante los próximos días.