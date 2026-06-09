Más historias

ANA LÓPEZ OTERO

El Ayuntamiento y la concesionaria Actúa presentan las adquisiciones, en una apuesta por la calidad y el compromiso medioambiental

El servicio municipal de limpieza viaria y de espacios públicos y playas, así como del mantenimiento y conservación de parques públicos, jardines y zonas verdes de Carboneras mejora con 50 nuevas adquisiciones de vehículos y maquinaria específica para las necesidades de la localidad. Esta importante apuesta, que supone una parte significativa de los dos millones en inversiones que tiene contemplado el desarrollo del contrato por la concesionaria durante los próximos cuatro años, ha sido presentada por el alcalde, Salvador Hernández, y el director técnico de la zona Sur de Actúa–Grupo Hozono Global, Antonio Llamas.

El Paseo Marítimo de Carboneras ha acogido la presentación de esta importante renovación para la limpieza de calles y el mantenimiento de parques, jardines y playas en un acto en el que también se ha dado a conocer la imagen del servicio, bajo el lema “C Limpia y Verde”, y en el que han participado los concejales de Equipamientos, Lorenzo González, y de Hacienda, Francisco Javier Alonso, junto al jefe de grupo de Actúa, Víctor Martínez, y personal del propio servicio.

El servicio merecido

El alcalde, Salvador Hernández, ha mostrado su satisfacción por la puesta en marcha de estos nuevos recursos, recordando el esfuerzo que está realizando el Consistorio para mejorar sustancialmente el servicio que se presta. “Carboneras ha hecho una apuesta muy importante para regularizar y mejorar este servicio. El que se estaba prestando era deficiente; nuestras calles necesitaban más limpieza, más cuidado y más cariño. Esta apuesta ha supuesto una destacada inversión para las arcas municipales, y ahora confiamos en la empresa Actúa para mejorar sustancialmente el estado tanto de los parques y jardines como la limpieza de nuestro entorno y de las playas”, ha indicado.

En ese sentido, ha recordado también que “Carboneras es un pueblo eminentemente turístico y enfocado al sector servicios, y tenemos la obligación de prestar la mejor atención posible tanto a nuestros vecinos como a quienes nos visitan”. Hernández ha añadido que en estos primeros meses con la nueva concesionaria “ya se ha empezado a percibir un cambio sustancial” a pie de calle, manifestando su deseo de seguir consolidando este trabajo “para ofrecer el servicio de alta calidad que el municipio merece”.

Tecnología y sostenibilidad

La nueva dotación responde a un firme compromiso con la calidad del servicio y el compromiso medioambiental. El director técnico de la zona Sur de la concesionaria, Antonio Llamas, ha sido el encargado de explicar que el despliegue total del contrato contempla una inversión aproximada de dos millones de euros y un volumen superior a los 50 vehículos y maquinaria de distinta gama.

“La gran mayoría de los vehículos incorporados cuentan con la etiqueta 0 o etiqueta Eco, lo que garantiza unas emisiones lo más reducidas posibles a nivel medioambiental. Esta tecnología punta también nos va a permitir prestar un servicio de muy alta calidad gracias a unas programaciones y frecuencias establecidas previamente según las necesidades de cada barrio, las playas y las zonas de mayor afluencia, todo ello coordinado de manera perfecta entre el Ayuntamiento y la empresa”, ha subrayado Llamas.

Detalle de la nueva flota

Entre los equipos que ya se encuentran operativos en el municipio se han presentado:

Para la limpieza viaria: 1 camión cuba baldeador y 3 barredoras mecánicas de última generación.

Para el cuidado de playas y accesos: 1 tractor y 1 boggie especializado para playas y caminos.

Movilidad sostenible: 2 furgonetas eléctricas, 2 vehículos multiusos eléctricos y 2 vehículos híbridos.

Gestión de residuos verdes: 1 trituradora vegetal para labores de jardinería.

Asimismo, esta flota se verá reforzada próximamente con la incorporación de un camión volquete con gancho, un camión cesta de 18 metros para trabajos en altura, una minicargadora retroexcavadora, una plataforma articulada y una furgoneta de gran capacidad. Estos vehículos, sumados a nuevos carros eléctricos para los operarios de barrido manual, sopladoras y otra maquinaria específica, completan el medio centenar de unidades destinadas a hacer de Carboneras un referente de limpieza y sostenibilidad.

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