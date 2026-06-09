El Senado valora como exportable a otros territorios de España una iniciativa de la UAL frente al despoblamiento

El profesor José Luis Caparrós comparece ante la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico de la Cámara Alta y explica, con gran acogida de todos los grupos, la Red de Municipios Verdes Rurales de Almería, dentro de la propuesta general de ‘Marca Pueblo’

La Universidad de Almería ha llevado este martes hasta el Senado de España una de sus apuestas de cercanía y de respuesta a las necesidades del territorio, como es ‘Marca Pueblo’. Lo ha hecho de la mano de José Luis Caparrós, profesor de Economía Aplicada, quien, en concreto, dentro del proyecto general, ha explicado con detalle, ante la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico de la Cámara Alta, la iniciativa llamada Red de Municipios Verdes Rurales de Almería. Como idea central de su exposición ha puesto que “los municipios rurales necesitan servicios, pero también los prestan”.

Caparrós ha señalado que este proyecto “nace del propio territorio, en colaboración con la Universidad de Almería, para demostrar que los pequeños municipios no tienen que ser vistos solo desde el problema de la despoblación, sino también desde sus oportunidades”. A su juicio, “la iniciativa ha sido muy bien recibida por parte de todos los grupos del Senado”, que “han destacado el potencial que tiene para ser replicada en otros territorios”. Ha enfatizado que la propuesta es clara: “Avanzar hacia municipios rurales capaces de aplicar la Agenda 2030 de una forma práctica, o sea, de generar economía verde, de mejorar servicios, de fijar población y de poner en valor sus infraestructuras verdes”.

El investigador de la UAL ha defendido la idea de que todos los ciudadanos estén a como máximo a 20 minutos o 20 kilómetros de todos los servicios esenciales. Así, esta comparecencia ha permitido trasladar al ámbito parlamentario el trabajo impulsado firmemente por el Grupo de Investigación de Economía Aplicada de la Universidad de Almería, que analiza la realidad de los pequeños municipios rurales de la provincia y busca avanzar en estrategias de desarrollo territorial sostenible. Ha recordado que esta iniciativa ‘Marca Pueblo’ plantea una metodología de trabajo basada en el diagnóstico territorial, la participación ciudadana, y la Agenda 2030, además de la investigación aplicada, la transferencia social y la divulgación.

Así, ayuda a los pequeños municipios rurales a identificar sus recursos, a reconocer sus problemas, a ordenar sus oportunidades y a construir estrategias propias de futuro. Dentro del marco general, la Red de Municipios Verdes Rurales de Almería parte de la necesidad de entender estos pueblos no solo como territorios afectados por el reto demográfico, sino también como espacios que prestan servicios ambientales, sociales y culturales esenciales, tales como conservación del paisaje, gestión del agua, biodiversidad, patrimonio, calidad ambiental y cohesión territorial. También ha profundizado en el concepto ‘Pueblo Verde Rural’, explicando que se ha avanzado en la creación de un centro de investigación especializado en reto demográfico e infraestructuras verdes.

El trasfondo es la posibilidad de replicar la metodología ‘Marca Pueblo’ en otros territorios y estudiar precisamente la accesibilidad a los servicios públicos en municipios rurales de España. Esta comparecencia “ha surgido de la propia Comisión tras hacerse eco de la iniciativa Antonio Martínez, senador por Almería”. Además, a José Luis Caparrós lo ha acompañado uno de los alcaldes de las localidades participantes en ‘Marca Pueblo’, Ismael Gil, de Abrucena. El profesor ha destacado “la colaboración entre la Universidad de Almería y los ayuntamientos”, demandando “que haya una mejor financiación para los consistorios y más recursos técnicos para llevar a cabo las propuestas e iniciativas que se proponen desde la iniciativa ‘Marca Pueblo’”.

Ha podido exponer que el medio rural almeriense “conserva recursos esenciales, paisaje, biodiversidad, agua, patrimonio, identidad local y capacidad para impulsar nueva forma de desarrollo sostenido”. Como eje, “conectar el conocimiento científico generado con la participación del ayuntamiento y la ciudadanía, de la empresa y de las instituciones”. Todo es exportable a otros territorios de España, partiendo de la base de la experiencia de la provincia almeriense: “Hay dos ‘Almerías’ que se necesitan, la litoral, más dinámica, y la rural, más frágil”. Ha reivindicado que “los pueblos también prestan servicios esenciales”, siendo precisamente esta provincia un ejemplo de ello. Lo ha explicado con algún dato, como que “el 70% de la población y el 40% de la economía provincial dependen del agua de sierra de Gádor”.

Ha desvelado que desde Portugal había previamente interés en conocer mejor el proyecto impulsado por la UAL, que ha podido resumir en un decálogo: “Habitabilidad, defensa del patrimonio rural y cultural, sostenibilidad ambiental, existencia de Pymes y de emprendimiento, fomento del empleo femenino, asociacionismo social y empresarial, formación a través de un aula de la Universidad de Almería en cada municipio, buena conectividad e infraestructuras TIC, turismo dinámico y necesidad de conciliación y servicios públicos”. Los pilares fundamentales de esta metodología son la colaboración entre administración, empresa, sociedad y academia, así como “que sean los pueblos los que elijan las acciones y la estrategia”.

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