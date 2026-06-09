El Archivo Municipal ‘Adela Alcocer’ analiza la memoria del agua en Almería con motivo del Día Mundial de los Archivos

El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha dado la bienvenida “a una semana de celebración en la que recordamos la importancia y el valor del trabajo de documentación y análisis del archivo municipal”

El Archivo Municipal ‘Adela Alcocer’ se está sumando durante toda la semana a la conmemoración del Día Internacional de los Archivos –cuya efeméride es el 9 de junio- con un completo programa de actividades culturales destinado a acercar el patrimonio documental a la ciudadanía y poner en valor el papel de los archivos como garantes de la transparencia, la identidad cultural y la memoria colectiva.

“A lo largo de esta semana, el Archivo abrirá sus puertas para ofrecer una experiencia participativa y accesible a todos los públicos, con el objetivo de derribar la imagen tradicional del archivo como un espacio cerrado y estático y transformarlo en un lugar dinámico de encuentro, aprendizaje y reflexión”, ha destacado el concejal delegado del Área de Cultura, Educación y Tradiciones, Diego Cruz, en la presentación de una de las actividades, la charla ‘La memoria del agua’ a cargo del geógrafo y urbanista Rodolfo Caparrós Lorenzo.

Acompañado por la directora del Archivo, Aurora Carretero, y, sobre la conferencia y la exposición relacionada con la memoria del agua, Diego Cruz ha añadido que “los archivos no solo custodian el pasado, sino que nos dan las claves para entender nuestro presente. Con esta programación, y especialmente con la charla sobre la memoria del agua, queremos mostrar cómo los documentos antiguos guardan respuestas a cuestiones tan actuales como la gestión de los recursos naturales y la sostenibilidad”.

Así, la programación de esta edición ha combinado la divulgación histórica con actividades prácticas que permitirán descubrir la riqueza de los fondos documentales municipales desde diferentes perspectivas.

La exposición documental ‘La memoria del agua’ es una cuidada selección de documentos, planos y fotografías que invita a realizar un recorrido por cuatro siglos de historia en una tierra marcada por la escasez hídrica. “En un entorno árido como el de Almería, el agua se convierte en uno de los grandes protagonistas de nuestro pasado, y los documentos conservados en el Archivo muestran cómo este recurso ha condicionado la evolución del territorio y de sus habitantes, modelando el paisaje y también la historia y el desarrollo”, ha explicado en su ponencia Rodolfo Caparrós.

La programación incluye también un Taller Práctico de Caligrafía, impartido por Rosa Benítez Martínez, en el que las personas participantes podrán iniciarse en las técnicas de la letra itálica y descubrir el valor de la escritura histórica y la paleografía como herramientas para interpretar los documentos del pasado. Todas las actividades son de acceso gratuito, aunque el taller de caligrafía contará con plazas limitadas para garantizar la calidad de la formación los días 10 y 11 de junio, de 11.00 a 12.30 horas.

El Archivo Municipal está formado por el conjunto de documentos producidos y recibidos por el Ayuntamiento a lo largo de su vida administrativa en el ejercicio de sus competencias. Las funciones del Archivo son las de recoger, conservar, custodiar, organizar y difundir dichos documentos para el servicio de la Administración y de los administrados, proporcionándoles la información que precisen para la investigación y la cultura en general.

Se encuentra ubicado en una antigua casa señorial, sita en la calle Arráez, esquina con la calle de la Reina, en el casco histórico de la ciudad. El horario de atención al público es de 9 a 14 horas de lunes a viernes, en periodos vacacionales de 9 a 13 horas.

Sobre la exposición

Con motivo de la Semana Internacional de los Archivos, el Archivo Municipal de Almería abre sus puertas para compartir una selección documental única que recorre el pasado de nuestra ciudad a través de su recurso más preciado y escaso: el agua. La exposición es un viaje de cuatro siglos por una tierra siempre sedienta. En un entorno árido como el de Almería, el agua se convierte en uno de los grandes protagonistas de nuestra historia. Un elemento crítico, transversal e imprescindible en su dualidad: codiciado y temido por muchos, fuente de oportunidades y desafíos, símbolo de prosperidad y preocupación constante, capaz de sembrar la vida y abonar la tragedia.

Muestra de ello es la riqueza de los fondos que custodia el Archivo Municipal, que permiten rastrear la memoria del agua en la capital desde el siglo XVI hasta la actualidad. Los documentos se han reunido en torno a siete grandes ejes temáticos: el sistema hidráulico, ornato público, riesgos, sanidad, conflictos y poder, emergencia y legislación.

El Sistema Hidráulico: Desde la gestión de los aljibes andalusíes tras la Toma de la ciudad en 1489, las infraestructuras hidráulicas han ido evolucionando hasta los modernos proyectos de principios del siglo XX. Almería destaca por contar con un complejo sistema de acequias que conectaba la capital con los pueblos de la vega y el río Andarax.

Ornato Público. La transformación de las ciudades a partir de los siglos XIX y XX va a mostrar un especial interés por el embellecimiento del paisaje urbano, dotándole de fuentes ornamentales como la icónica Fuente de los Peces del Parque Nicolás Salmerón. Además, se construyeron nuevos espacios como el lavadero municipal de La Chanca en 1958, destinados a garantizar la salubridad.

Riesgos. La historia de Almería está marcada por sequías y riadas. Se podrá contemplar la Real Provisión de Felipe V concediendo moratorias tras las lluvias torrenciales de 1724, así como los testimonios gráficos del desvío de ramblas tras las inundaciones de 1891 y el impacto visual de la gran riada de 1934.

Sanidad. El agua es esencial para la salud y el bienestar público, pero su contaminación y la falta de higiene pueden ser causa de peligrosas enfermedades. En 1800, la Junta de Sanidad intervino ante el hallazgo de dos personas enfermas en el Aljibe del Alquián.

Conflictos y Poder. A lo largo de la historia, el control del agua ha provocado intensos litigios, como el pleito de 1549 entre el Concejo y el Cabildo catedralicio por la posesión del agua o la defensa que mujeres como Doña Josefa de Mérida realizaron de sus derechos hídricos en el siglo XVIII. Eran frecuentes los enfrentamientos entre labradores de pueblos vecinos, como Huércal y Gádor, y también los ganaderos protagonizaron denuncias por el uso indebido de pozos como el del Sotillo en Cabo de Gata.

Emergencia. La escasez de agua generaba frecuentes problemas, que exigían la acción de los poderes públicos. El documento de 1793 pone de manifiesto esta situación.

Legislación. Finalmente, se aborda la estrecha relación que une al derecho y el agua. Documentos clave como la confirmación del Privilegio de las Aguas por el rey Carlos III en 1778 demuestran cómo la ciudad ha defendido históricamente la jurisdicción y propiedad de sus fuentes frente a terceros.

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