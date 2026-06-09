La UAL acoge el XLII Campeonato de España de PTGAS de Fútbol Sala con más de un centenar de participantes

Organiza esta nueva edición de una cita tradicional, destinada a estrechar lazos entre el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios de las universidades españolas, con la que “se cambia la mesa de trabajo por la cancha de juego” y en la que participan Almería, Alicante, Cádiz, Granada, Islas Baleares, La Laguna, Murcia, Oviedo y Vigo

Desde lunes a sábado de esta semana el Pabellón de Deportes ‘A’ del campus está acogiendo la cuadragésimo segunda edición del Campeonato de España de PTGAS de Fútbol Sala. Se trata de un evento deportivo ‘interno’ de las universidades españolas, plenamente consolidado y en el que la UAL compite desde 1998. Este año 2026 ha vuelto a corresponder a la institución almeriense su organización, recibiendo a más de un centenar de participantes. Esta cita trasciende de los resultados, ya que el balón sirve principalmente para estrechar lazos entre el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios.

Así ha quedado patente en la paella de convivencia disfrutada este martes, una vez ya puesta en marcha la competición, el momento en el que Gabriel Aguilera, vicerrector de Sostenibilidad Salud y Deportes de la UAL, ha llevado a cabo la recepción oficial. Se ha dirigido a los representantes de las universidades de Almería, Alicante, Cádiz, Granada, Islas Baleares, La Laguna, Murcia, Oviedo y Vigo, las nueve participantes. “Cambiamos la mesa de trabajo por la cancha de juego”, les ha dicho de modo textual, poniendo en valor que el torneo es “un reconocimiento” a su “esfuerzo diario” y que lo más importante es que “fomenta el compañerismo” a través de “los valores del deporte”.

Su bienvenida a las delegaciones participantes ha consistido en una invitación “a sentirse como en vuestra casa” durante esta pausa en su quehacer diario. “Quienes trabajáis en el día a día de la gestión, la administración y los servicios de nuestras universidades sabéis de la exigencia de vuestros metidos, marcada por la rutina, las pantallas, los trámites y el estrés para que todo funcione”. Lo que no cambia durante estas jornadas de competición es “la mejor actitud que describe vuestro desempeño profesional”, añadiendo el espíritu, el compromiso, la constancia y el mismo trabajo en equipo” que aplican en sus respectivas instituciones.

Igualmente ha definido el campeonato como “una oportunidad maravillosa para socializar y tejer redes de compañerismo, más allá de las fronteras locales”. Reconociendo que no es necesario, en todo caso ha apelado por “la deportividad entre las diferentes delegaciones”, máxime teniendo en cuenta “los valores fundamentales del deporte universitario”. Los ha resumido con varios de ellos, como “el juego limpio, el respeto hacia el rival, la tolerancia y el compañerismo”. De hecho, se ha mostrado seguro de que al finalizar cada partido “se estrechan las manos y se comparte una charla, demostrando que el PTGAS es una comunidad unida”.

Por último, ha agradecido al comité organizador su “enorme esfuerzo logístico”, pasándose después a la degustación de la comida de convivencia en el entorno abierto de desconexión de la Casa del Estudiante. Esta cita ha ido creciendo paulatinamente tras su creación en 1982, mucho antes del propio nacimiento de la Universidad de Almería. La anfitriona en 2025 fue la Universitat de les Illes Balears, que entregó el testigo a la UAL para dar continuidad al mismo modelo de campeonato. Fue entonces cuando Almería abrió camino, puesto que acudió bajo las órdenes de Teresa Zarauza, quien se convirtió así en la primera mujer entrenadora de esta competición. Con ella también al frente este año, el lema del equipo es el de siempre: unidad e ir todos a una.

El próximo sábado será la gran final, que medirá a los primeros de cada uno de los dos grupos en los que se divide la competición, y se realizará la entrega de trofeos. En el ‘A’ han quedado encuadradas Granada, Murcia, Cádiz, Oviedo y Almería, mientras que en el ‘B’ están La Laguna, Vigo, Baleares y Alicante. El capitán de la formación almeriense, Nicolás Berenguel, trabaja en la Sección de Habilitación en Recursos Humanos, ha reconocido que “es un reto organizarlo” y ha subrayado que “no es solo deporte, sino la convivencia”. De hecho, ha enfatizado sobre que “ya son varios años juntándonos y ha surgido una amistad entre todos, así que el torneo como tal queda en un segundo plano”. Lógicamente “nos esforzamos todos cuando el balón rueda, pero después pasamos un rato agradable”, textualmente, del que surgen sinergias profesionales: “Es lo que nos llevamos, porque ganar un partido, perderlo… si algún día en mi trabajo tengo algún problema puedo llamar a mi compañero de la Universidad de Cádiz, por ejemplo”.

Junto al capitán hay otros doce compañeros más que, según su entrenadora, “han trabajado mucho y han entrenado duro” para que su participación en casa sea la mejor posible. Ellos son Miguel Ángel Amate, Gonzalo Calvo, Manuel Castro, Nicolás Craviotto, Emilio del Castillo, José Antonio Díaz, Rafael Gómez, Juan Montes, Francisco Javier Montoya, José Carlos Morales, José Luis Ruiz y Juan Alberto Urrutia. Respecto al ambiente, a lo largo de las jornadas ya disputadas ha habido un paso permanente de miembros de la comunidad universitaria de la UAL por las gradas del Pabellón de Deportes ‘A’ para seguir el desarrollo de los partidos, en los que cabe destacar la deportividad entre las buenas acciones de juego.

Relacionado