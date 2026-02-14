El alumnado deportista de alto nivel de la UAL recibe su acreditación de manos del rector

El Programa DUAN acoge este curso académico a un total de 24 hombres y 21 mujeres, a quienes la Universidad facilita que puedan compatibilizar la exigencia del rendimiento deportivo con sus estudios universitarios, a través de medidas que van desde la asignación de un tutor académico a la adjudicación de ayuda económica

El rector, José J. Céspedes, ha recibido a una representación de los estudiantes de la Universidad de Almería inscritos en el Programa DUAN. Se trata de deportistas de alto rendimiento que compatibilizan su carrera deportiva con los estudios universitarios, a los que el Vicerrectorado de Sostenibilidad, Salud y Deportes, a través de UAL Deportes, intenta facilitarles el éxito en ambas facetas de su vida. Este programa lleva en funcionamiento desde el año 2011 y supone algo tan importante como “que no se vean obligados a elegir entre seguir compitiendo al máximo nivel o conseguir un título universitario”. Así lo ha resumido Pablo Martínez, responsable del programa, enfatizando sobre que “es posible seguir los dos caminos con un poco de ayuda”.

La convocatoria sigue abierta hasta el mes de mayo, pero a enero de 2026 el censo de inscritos ya es de 45, repartidos en 16 Grados del catálogo de la Universidad de Almería. El que más presencia tiene de estos deportistas es el de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, con 14, seguido de Fisioterapia, con 8, Psicología, con 4, Educación Infantil, con 3, mientras que el Doble Grado de en Educación Infantil y Educación Primaria, Medicina, Educación Primaria y Administración y Dirección de Empresas, tienen dos. El resto, uno por título, están en Ingeniería Agrícola, Ingeniería Informática, Enfermería, Finanzas y Contabilidad, Física, Marketing e Investigación de Mercados, Matemáticas y Química. Por lo tanto, prácticamente están representadas todas las facultades y centros del campus almeriense.

Pablo Martínez ha puesto en valor esta distribución tan extensa del total de 45 deportistas becados, también con reparto equitativo por sexos, con 24 hombres y 21 mujeres. Por deportes, balonmano y voleibol son los más practicados por este grupo de alto nivel, y aparecen modalidades como la esgrima, el judo, la halterofilia, la lucha, el taekwondo, el piragüismo, el patinaje o el tenis playa, más el fútbol, el fútbol sala, el triatlón y el atletismo. Una docena de deportes diferentes tienen cabida, “todos ellos con una exigencia máxima en el alto nivel, en el que se desenvuelven nuestros estudiantes deportistas”. Para Martínez, “son un ejemplo para el resto de compañeros y compañeras en las aulas, puesto que muestran el sacrificio, el esfuerzo y la dedicación de sacar adelante estudios y muchas horas de entrenamiento”.

Por ello, ha valorado que “el equipo de gobierno tiene mucho interés en potenciar las medidas de compatibilización que se recogen en el DUAN, y que son en varias líneas”. La más importante es la asignación de un tutor académico, docente de su facultad o centro, que se encarga de ayudarle en todo lo que pueda respecto a gestiones y relación con el profesorado, además de asesorarle”. En el ámbito académico “hay otras, como cambio de turno o evaluaciones únicas”. Respecto al ámbito deportivo, “obtienen gratuitamente la Tarjeta Deportiva Plus para que puedan optimizar su tiempo en el campus y que encuentren huecos para poder entrenar al menos la parte física de su trabajo. Por último, “también reciben una ayuda económica al final del curso, cuya cuantía está en función del presupuesto disponible”.

En definitiva, “está claro que en la Universidad de Almería es posible compatibilizar de la mejor manera posible la carrera deportiva con la carrera universitaria”. De hecho, estas ayudas del Programa DUAN “redundan en algo que científicamente está demostrado, como es que estudiar y hacer deporte de rendimiento son dos facetas que se retroalimentan: la práctica deportiva te ayuda a que la mente esté dispuesta para el estudio y al revés, el deportista que tiene la cabeza ocupada con el estudio rinde mejor en el entreno y en la competición”. Ayuda, en el caso de la Universidad de Almería, “la sensibilidad que el profesorado de estas chicas y de estos chicos tiene hacia sus necesidades, que no tienen nada que ver con una más baja exigencia académica, sino con ajustar calendarios y permitir que sigan dando el máximo en su disciplina deportiva”.