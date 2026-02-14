ASHAL abre inscripciones para el 4º Campeonato Provincial de Tapas, antesala del certamen nacional en Madrid Fusión

Los chefs que quieran participar en esta edición tienen hasta el día 20 para formalizar su inscripción

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) tiene abierto el plazo de inscripción para participar en la cuarta edición del Campeonato Provincial ASHAL Tapas, una cita ya consolidada que volverá a convertir el Espacio Gastronómico del Mercado Central en escenario de creatividad culinaria y talento profesional. El plazo para formalizar la participación finaliza el próximo 20 de febrero.

El campeonato, que se disputará en dos fases —clasificatoria el 16 de marzo y final el 18— ofrece a cocineros de toda la provincia la posibilidad de presentar su tapa más emblemática y competir por un reconocimiento que trasciende lo local. El ganador obtendrá el pase directo para representar a Almería en el Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos de Hostelería de España, que se celebrará en el marco de Madrid Fusión 2027.

“Para un chef de Almería, ésta no es sólo una competición, es una oportunidad real de impulsar su trayectoria, dar visibilidad a su propuesta y hacer historia con una tapa”, destaca el presidente de ASHAL, Pedro Sánchez-Fotrún que, de esta manera, anima a la participación.

En esta edición, el jurado estará compuesto por figuras de referencia en la gastronomía almeriense como Antonio M. Hernández Pérez, director de la Escuela de Hostelería de Almería; Paquita Pérez, chef y propietaria jubilada del emblemático Restaurante La Encina; y Manuel Morales, crítico gastronómico de La Voz de Almería, no descartándose alguna nueva incorporación en los próximos días.

El certamen estará coordinado por Patricio Úbeda, del Hotel Restaurante Blanca Brisa, y contará con la animación en directo del periodista David Baños y del reputado cocinero Antonio Gázquez, del Restaurante Las Eras de Tabernas.

La iniciativa forma parte del calendario anual de actividades de ASHAL para visibilizar la excelencia culinaria de la provincia y fomentar la innovación entre los profesionales del sector hostelero.

Los interesados en participar pueden obtener más información y reservar su plaza contactando directamente con ASHAL. El único requisito es tener “una tapa estrella dispuesta a brillar”.

Se trata de una actividad que cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial a través de la marca Sabores Almería.