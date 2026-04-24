El Área de Ciudad Activa lleva un gimnasio móvil a 12 zonas de Almería con el programa ‘Entrena en tu barrio’

El concejal de Ciudad Activa, Antonio Casimiro, presenta la actividad, gratuita, con el objetivo de “convertir nuestros barrios en auténticos espacios de bienestar”

El Ayuntamiento sigue dando pasos adelante en el compromiso por hacer de Almería una ciudad más saludable, más activa y, sobre todo, más cercana. Y en ese camino se enmarca el programa ‘Entrena en tu barrio’, que, tras el éxito de la experiencia piloto del pasado curso, ahora se refuerza.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha presentado la programación, acompañado de Eloisa Ruiz, técnica de la Consejería de Sanidad, y ha afirmado que “esta iniciativa llevará la actividad física directamente a las calles de nuestra ciudad, y lo haremos a través de un concepto innovador y visible: el Cubo-Fit, un gimnasio móvil al aire libre que se desplazará a doce zonas de la ciudad, convirtiendo nuestros barrios en auténticos espacios de bienestar”. Esta frase la desarrolla explicando que “los Centros de Salud nos derivarán pacientes para que participen en el programa de ejercicio físico, y está especialmente pensado para las personas mayores, aunque puede participar todos los ciudadanos”.

El programa arrancará el próximo lunes, 27 de abril, con su primera etapa, que se desarrollará hasta junio, y regresará el 7 de septiembre con una segunda fase, prolongándose hasta noviembre. Durante estos meses, el ‘Cubo Fit’ viajará por doce zonas clave de la ciudad: Alcazaba, San Luis, Cabo de Gata, Centro, Costacabana, El Alquián, El Puche, La Cañada, Mediterráneo, Piedras Redondas, Plaza de Toros y Venta Gaspar.

Antonio Casimiro explica que “en cada uno de estos barrios, ofreceremos sesiones presenciales dirigidas por profesionales cualificados, combinando ejercicios de movilidad, fuerza y cardio”. Las actividades se organizarán en turnos de mañana, de 08:30 a 12:00 horas, o de tarde, de 16:00 a 19:00 horas, rotando según la planificación de cada etapa para facilitar el acceso al mayor número de vecinos posible.

Participar en ‘Entrena en tu barrio’ es totalmente gratuito, con una atención de calidad y personalizada, por lo que el aforo estará limitado a 12 personas por sesión. Las inscripciones se realizarán de forma directa, dirigiéndose a las enfermeras comunitarias de los centros de salud de cada barrio, que coordinarán la participación junto con la organización del programa.

Eloisa Ruiz afirma que “en los centros de salud promocionamos hábitos de vida saludables y uno de los pilares es la prescripción de ejercicio físico porque moverse es básico invertir en salud. Este programa es gratuito, y con la colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, facilitamos la práctica deportiva a nuestros pacientes”.

En esta línea, el concejal reflexiona que “el deporte no debe ser algo lejano ni reservado a unos pocos; debe estar al alcance de todos, en cada barrio, en cada plaza y en cada rutina diaria. Y muy especialmente, queremos acercarlo a nuestros mayores, facilitando espacios seguros, guiados y adaptados donde puedan mantenerse activos, mejorar su salud y compartir tiempo de calidad”.

Además, Antonio Casimiro ha manifestado que “quiero aprovechar para destacar el papel también fundamental de la enfermería familiar y comunitaria en los barrios que nos ayudará a detectar a las personas que más necesitan la práctica deportiva para mejorar su salud”.

‘Entrena en tu barrio’ comenzará el lunes, 27 de abril, en el barrio alrededor de la Plaza de Toros, a las 9:30 horas; y luego estará en Costacabana, a las 11:00 h. Los martes, en San Luis, a las 8:30 h.; Alcazaba, 10:00 h.; y Venta Gaspar, a las 16:00 h. y 17:00 h. El miércoles, en la Plaza de Toros, a las 9:30 h.; y Costacabana, a las 11:00 h. El jueves, San Luis, 8:30 h.; La Cañada, 10:00 h y 11:00 h; y Centro, 18:00 h. El viernes, en El Puche, a las 9:00 h. Este será el horario hasta el mes de junio.

Desde septiembre, los lunes en Costacabana, a las 11:00 h. Martes, Alcazaba, 10:00 h.; Piedras Redondas, 11:30 h.; Venta Gaspar, 16:00 h y 17:00 h.. Miércoles, Mediterráneo, 9:30 h. y Costacabana, 11:00 h.. Jueves, La Cañada, 10:00 h y 11:00 H; y Cabo de Gata, 17:00 h. Y el viernes, El Alquián, 10:00 h.

Este proyecto, impulsado por el Patronato Municipal de Deportes, y que cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía, no es solo un programa de ejercicio físico. “Es una apuesta por la convivencia, por recuperar los espacios públicos como lugares de encuentro, y por fomentar hábitos de vida saludables que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos. Porque cuando el deporte llega a cada barrio, no solo fortalecemos el cuerpo, fortalecemos también nuestra comunidad.