El Auditorio de El Ejido acoge la Gala ‘Más que danza’ de la Escuela de Hip Hop ‘Arand-B’ en favor de la Asociación ‘Vivir’

GabinetedePrensa julio 4, 2026 0
Ejido GALA ASOCIACIÓN VIVIR (1)

Inmaculada Acién Fernández

La Escuela de Hip Hop ‘Arand-B’ celebró anoche en el Teatro Auditorio su tradicional gala de fin de curso: ‘Más que danza’, a beneficio de la Asociación de daño cerebral adquirido ‘Vivir’.

La concejal de Servicios Sociales, Delia Mira, acompañó a la directora de ‘Arand-B’, Rocío Muñoz; y a la presidenta de la Asociación ‘Vivir’, Dolores Prados, en una actuación en la que los alumnos han mostrado sus mejores dotes de baile.

Los asistentes al certamen solidario pudieron disfrutar de actuaciones de hip hop, danza urbana y flamenco, además de pequeñas escenas teatrales.

La Asociación ‘Vivir’ ofrece apoyo, terapias y una mejor calidad de vida a las personas con daño cerebral adquirido y a sus familias.

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