Una ‘mirada 360’ sobre la transformación digital agrícola en los Cursos de Verano de la Universidad de Almería

Extraordinario balance de un seminario que afronta el presente y el futuro desde todos los ángulos posibles, uniendo al sector privado y a la administración pública en la generación de debate: “El futuro del agro o será digital o no será”

Iniciado por el CEO de Vodafone España, José Miguel García, con hasta 18 ponentes en la primera jornada, incluida la intervención de Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha ido avanzando en una suma del más alto nivel el curso de verano de la UAL ‘Transformación digital agrícola: innovación, competitividad y sostenibilidad’. De hecho, el segundo día ha reunido a 16 participantes realizando sus aportaciones, reservándose para la jornada final otros 5 más, haciendo un total de 39 expertos que desarrollan su día a día bien en el sector privado o bien en la administración pública. Todos y cada uno de ellos tienen en común el interés en generar las sinergias necesarias que mantengan a España como referente mundial de la industria agroalimentaria, algo que será posible en la medida en que la digitalización se implemente con éxito.

Han sido codirectores del seminario el catedrático Jorge Antonio Sánchez, director de la Oficina de Proyectos Internacionales, junto a Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Ambos han logrado una completa y fructífera concentración de protagonistas, completándose satisfactoriamente una ‘mirada 360’, estratégica, sobre la transformación digital de la agricultura intensiva. El programa comenzó con una exploración de la base tecnológica del sector, centrando el debate en los retos que plantea la digitalización y en la importancia de las redes de telecomunicaciones y el uso de sensores para monitorizar los cultivos con precisión. Después se profundizó en el valor del dato para la toma de decisiones, examinando cómo la inteligencia artificial facilita una gestión más inteligente y automatizada de los sistemas agrarios.

El análisis ha pasado por herramientas de vanguardia, como los gemelos digitales y los sistemas de soporte a la decisión, las cuales permiten anticipar comportamientos y evaluar escenarios de riesgo, junto con la integración de la robótica para optimizar tareas tradicionalmente manuales. Se ha abordado también, por supuesto, la ciberseguridad como un pilar crítico y a menudo desatendido en la modernización del campo. El primer éxito se puede situar en la ampliación de plazas, obligada por el alto interés que despertó antes de su realización, fijándose finalmente en 51 personas inscritas para formarse y para ser partícipes de una puesta en común que puede marcar el futuro cercano de las acciones a seguir. De hecho, Jorge Antonio Sánchez se queda con eso: “Principalmente lo que queremos que salga del curso es debate”.

El codirector ha enfatizado en que “hay un cambio muy grande con la inteligencia artificial, la sensorización, los datos… y una gran apuesta de las administraciones públicas hacia ese cambio”. Era necesario un análisis global y se ha planteado con un formato muy sostenido de mesas redondas, todas con especialistas desde distintos ámbitos, iniciadas por “los pilares de la agricultura, qué retos creen que hay que afrontar los que conocen bien el agro, como los centros de investigación, los representantes de la administración, las cooperativas, las finanzas o las asociaciones”. Muy importante ha sido “el punto de vista de las empresas, cómo están ya afrontando esos retos desde las distintas tecnologías, desde un sensor que genera un dato hasta que se comunica ese dato y se utiliza con inteligencia artificial, con modelos, y se automatiza el sistema gracias a los resultados de esa IA o esos modelos”.

Mención aparte debe tener “la seguridad de los datos”, completando una visión panorámica porque “todo ese camino es importante y tiene distintos intereses”. En esa línea ha recordado que “lo que quede para agricultura no tiene por qué ser clave para la industria, o lo que le interesa al productor no tiene por qué interesarle a la cooperativa, por ejemplo”. Por ello, “se ha visto en el curso todo tipo de tecnología”. Ante la pregunta de si se puede seguir diciendo que el sector agrario de la provincia de Almería es puntero en la aplicación tecnológica, la respuesta es un rotundo “sí”. Ha añadido Sánchez que “además es un sector en el que la aplicación de tecnológica tiene mucha lógica porque el invernadero es un sistema controlable en infinidad de parámetros, climáticos, de suelo, de ventilación, de riego…”. El ejemplo “más claro” de inversión tecnológica, a su juicio, es el de los sistemas automáticos de riego: “El agricultor vio que le facilitaba la vida y que ahorraba un montón de agua, y el 99% de las fincas lo tienen implantado”.

El éxito de esta propuesta formativa está “en la temática abordada”, haciendo referencia a que “es vital para Almería porque esta es “una revolución, la quinta revolución”, y por “cualquier tipo de formación que se fomente en este ámbito encuentra la suma de las empresas y su implicación”. Esas palabras de Sánchez han sido corroboradas por Antonio Hernando: “Los ponentes han visto que el curso tenía mucho interés, que la Universidad de Almería es una universidad que monta unos cursos de verano de mucha calidad y que este era el sitio para hablar de esas dos revoluciones de las que estamos hablando, la agrícola, la primera revolución del mundo, y la digital, la última que se está produciendo, y que este curso es la intersección de esas dos revoluciones; por eso ha habido mucha gente que ha querido estar”.

El secretario de Estado ha elogiado a las empresas almerienses: “son excelentes, unas empresas pequeñas que son ya grandes en el mundo, que están exportando, que están dando servicios fuera de España”. También se ha referido “a las principales cooperativas, a los principales distribuidores, a los exportadores y a las tres o cuatro grandes empresas de telecomunicaciones que hay en España” para agradecerles su participación. Se ha quedado con una frase pronunciada durante el transcurso del seminario, “el futuro de la agricultura o será digital o no será”, ya que “esto es así, no es una opción, digitalizar la agricultura no es una opción”. Respecto a esto ha reconocido que “la agricultura almeriense ya es una agricultura que incorpora la tecnología desde hace mucho tiempo, el propio invernadero es incorporar tecnología, y tras el riego ya los programas a través de una app hacen exactamente lo mismo con los abonos, los fitosanitarios…”.

Por lo tanto, “va a ser absolutamente necesario si queremos tener una agricultura puntera como la que tenemos ahora, exportadora de calidad, que incorporemos la digitalización a tope, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, sensores, IoT, es decir, todo esto va a ser absolutamente esencial”. Si no es así, ha advertido de que “dejaremos de ser una agricultura tan potente como la que somos ahora, una agricultura en la que se mira toda España y también toda la Unión Europea y el resto del mundo”. De hecho, “se nos abren nuevos mercados, el asiático, el latinoamericano con Mercosur, y hay unas posibilidades espectaculares en la agricultura de Almería con la incorporación de la digitalización”. Por último, ha valorado que “la colaboración público-privada es fundamental y es algo que tenemos claro desde el Ministerio y que tienen claro las empresas”. Ha explicado que “desde la Sociedad Española de Transformación Tecnológica en estos años hemos invertido 2.500 millones de euros. pero hemos exigido que la empresa coinvierta y eso significa que al final son 5.000 millones, así que la iniciativa pública genera tracción en la iniciativa privada”.

Este curso cuenta con la colaboración de importantes proyectos internacionales de investigación, como Life Acclimate, Agritech EU y Climate Smart Research, así como de un ecosistema digital de intercambio seguro y eficiente de datos en el sector agroalimentario liderado por la Universidad de Almería llamado Cropdataspeace. Igualmente ha sido clave la participación de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, el Grupo de Investigación TEP197 ‘Automática, Robótica y Mecatrónica’ de la UAL, UNIgreen y la Fundación Finca Experimental UAL-ANECOOP.

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