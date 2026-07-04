VOX denuncia el abandono del gobierno de Sánchez a los funcionarios de prisiones en Almería

GabinetedePrensa julio 4, 2026 0
VOX en el Parlamento de Andalucía, Rodrigo Alonso, Clotilde Salvador y Juan José Bosquet, han mantenido una reunión durante la mañana de hoy con César Salmerón

La formación exige “soluciones” ante las continuas agresiones que sufren en sus puestos de trabajo y arremete contra la pasividad y el olvido del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hacia estos profesionales Los parlamentarios andaluces de VOX en el Parlamento de Andalucía, Rodrigo Alonso, Clotilde Salvador y Juan José Bosquet, han mantenido una reunión durante la mañana de hoy con César Salmerón, delegado de la Asociación de Profesionales de Funcionarios de Prisiones en el centro penitenciario El Acebuche de Almería, con el objetivo de recoger sus reiniciaciones y trasladarlas al gobierno de España y al ministro del Interior Grande-Marlaska. No es la primera vez que desde la formación que lidera Santiago Abascal se reúnen con los funcionarios de prisiones, denunciando en varias ocasiones el “continuo abandono que sufren por parte del gobierno de Sánchez”. E incluso los propios funcionarios han acudido al Congreso de los Diputados para exigir soluciones a su situación profesional. La Asociación ha presentado las principales propuestas entre las que han vuelto a exigir que se establezca como profesión de riesgo a los profesionales penitenciarios debido a la penosidad del trabajo, algo que “se suma a las agresiones que padecen todos los profesionales penitenciarios”, denuncian desde VOX. Ya que solo en el año 2025 “los trabajadores han sufrido un total de 529 agresiones”. Alonso ha insistido en la necesidad de “crear un Estatuto Propio para los funcionarios penitenciarios, así como tener una consideración como profesión de riesgo”. Además, “es necesario negociar un baremo justo y equitativo, así como una oferta de empleo público ambiciosa con el objetivo de paliar el problema de la falta de personal en las prisiones”, así como “la apertura de nuevos centros y módulos que están cerrados”. Desde la asociación han trasladado a los parlamentarios andaluces de VOX la urgente “creación y puesta en funcionamiento de los grupos de intervención en los centros penitenciarios en los casos de conflictos en los módulos o unidades de cualquier centro penitenciario”. Algo que se suma a “una equiparación salarial con los profesionales penitenciarios de Cataluña y País Vasco y el pago de la nocturnidad”. Por último, Alonso ha vuelto a recordar que “es vital dotar a estos profesionales de los medios materiales, humanos y jurídicos necesarios para poder afrontar su trabajo con seguridad, dignidad y respeto por parte de los internos”.  

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