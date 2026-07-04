El traslado de la biología molecular a la práctica clínica centra el curso de verano sobre el cáncer

La oncóloga Ana María Fernández-Freire defiende la medicina personalizada basada en saber identificar biomarcadores y reclama más recursos, investigación y “tiempo de calidad» para los profesionales.

Este viernes ha llegado a su fin con éxito el curso de verano ‘Cáncer: presente, pasado, futuro’, organizado por la Universidad de Almería. Tras tres intensas jornadas de ponencias y debates donde expertos nacionales han abordado las últimas actualizaciones y realidades del tratamiento oncológico, el programa ha cerrado sus puertas destacando la importancia de la conexión académica y sanitaria, así como el lado más humano de la medicina.

Una de las intervenciones más destacadas de este curso ha sido la de la doctora Ana María Fernández-Freire Leal, facultativo especialista en Oncología Médica en el Hospital Universitario Torrecárdenas. En su ponencia, la experta se ha marcado como meta visibilizar los mecanismos más internos de la enfermedad para su aplicación directa en la consulta.

“El objetivo principal de la ponencia va a ser el trasladar la biología molecular a la clínica. Es decir, el conocimiento que tenemos de lo más íntimo de la enfermedad, trasladarlo al beneficio real en nuestro paciente», ha explicado la doctora Fernández-Freire.

La doctora Fernández-Freire ha precisado que el mayor progreso actual de la disciplina reside en la medicina de precisión. Según la oncóloga, el principal reto radica en “saber identificar biomarcadores en los pacientes con cáncer, que nos hacen conseguir tratamientos dirigidos a cada paciente, es decir, cada tumor tiene una serie de características, cada paciente tiene un tumor y todos los tumores no son iguales».

Para la especialista, la celebración de este tipo de encuentros impulsados por la UAL resulta vital para la formación de las futuras generaciones de profesionales de la salud. La doctora ha puesto en valor el puente tendido entre las aulas y los centros médicos, permitiendo que los universitarios “palpen, vean y hagan real todo lo que se está estudiando».

Así, ha indicado que cree que lo fundamental de estas reuniones es tener la unión universidad-hospital, el trasladar la realidad del día a día de un paciente a los universitarios en su formación, es llevarlo a la práctica al día a día y sobre todo al ver cómo vamos beneficiando con estos pequeños avances la vida de nuestros pacientes con cáncer».

Conocimiento, empatía y demandas para el sector

Más allá de la vanguardia científica, la ponente ha querido lanzar un mensaje centrado en la vocación, la humanidad y el trato directo con las personas en los procesos de toma de decisiones terapéuticas.

“Yo siempre digo que con el conocimiento curamos y con la empatía transformamos. Un médico ante todo trata a personas, tienes que ser humano y os aseguro que las cosas cambian. Y, por supuesto, conocimiento, necesitamos ayudar, estar con el paciente en su día a día, conocerlo para poder ofrecerle, gracias a nuestro conocimiento, el mejor tratamiento».

Finalmente, de cara a los retos del sistema sanitario actual, la especialista del Hospital Universitario Torrecárdenas ha hecho una petición firme para dotar a los profesionales de un marco de trabajo idóneo que no deje de lado la labor científica. Debido al incremento de diagnósticos en fases tempranas, se requiere una atención multidisciplinar coordinada y de absoluta excelencia. “Pediría más recursos humanos, inversión en la investigación y tiempo de calidad para el profesional, porque todo eso al final va a repercutir en el paciente, que nos cuiden. Tenemos magníficos profesionales, que a veces no tenemos tiempo de desarrollar más investigación porque nos tenemos que centrar en la asistencia pura y dura», ha concluido.

Este curso de verano, dirigido por Antonio Romerosa y codirigido por Gracia María Castro De Luna, cuenta con la colaboración del Grupo Especializado de Química Inorgánica, el grupo de investigación CTS-1104 y el grupo de investigación FQM-317.

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