Medicina, Enfermería y Fisioterapia, los grados con nota de corte más alta de la UAL

La primera adjudicación de plazas de nuevo ingreso en el Distrito Único Andaluz sitúa el Grado en Medicina, con un 13,09 de media, como la carrera de la UAL con nota de acceso más elevada. Le siguen Enfermería, con un 12,17, y Fisioterapia, con un 11,68. A continuación se sitúan los grados en Biotecnología (11,23) y Matemáticas (11,18)

La primera adjudicación de las plazas de nuevo ingreso en los grados ofertados por la Universidad de Almería para el curso 2026-2027 se ha conocido este viernes y son las tres titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud (Medicina, Enfermería y Fisioterapia) las que, por ese orden, han tenido una nota media de acceso más alta.

En concreto, los estudiantes adjudicatarios de las 69 plazas del Grado en Medicina han conseguido el acceso con una calificación media de 13,09; los del Grado en Enfermería (130 plazas) tienen una nota media de 12,17, mientras que los solicitantes del Grado en Fisioterapia (60 plazas) consiguen su ingreso con una media de 11,68.

A estas tres titulaciones les siguen los grados en Biotecnología, con una nota de corte de 11,23, y en Matemáticas, con un 11,18; Dentro de las diez carreras con nota más elevada, se sitúan a continuación el Grado en Física, con un 11,07; el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que llega al 10,83; el Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad, con un 10,62; el Grado en Psicología, con un 10,28 y el nuevo Grado en Logopedia, con un 9,77. Es de subrayar cómo tres de los grados más recientes en la oferta de la Universidad de Almería, concretamente los de Física, Inteligencia Artificial y Ciberseguridad y Logopedia, se encuentran entre los de más nota de acceso.

En total, cerca de 42000 estudiantes -41983 es el dato preciso- han solicitado plaza en la Universidad de Almería para iniciar sus estudios universitarios el próximo curso 2026-2027. De ellos, 4915 solicitudes han preferido la UAL como primera opción (11,7% de las solicitudes recibidas). La UAL oferta para el siguiente curso un total de 2985 plazas entre todas sus titulaciones de grado.

En cuanto a las titulaciones con más solicitudes de ingreso se sitúan, por este orden: el Grado en Medicina (más de 4800); Enfermería (4172); Psicología (2635); Fisioterapia (2133); Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (1574); Educación Primaria (1462); Ingeniería Informática (1383); Derecho (1138) y Educación Infantil (1134).

De los 34 grados que oferta la Universidad de Almería para el próximo curso, un total de 21 (el 61,7% de los ofertados) han recibido más solicitudes como primera opción que plazas ofertadas.

Todas las notas de corte de la primera adjudicación se pueden consultar en la web del Distrito Universitario Único Andaluz.

Relacionado