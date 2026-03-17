El Aula Municipal de Convivencia garantiza la atención educativa a los estudiantes de Secundaria que son temporalmente expulsados

La Comisión de Seguimiento se ha reunido en el edificio de Servicios Sociales, con la presencia de los concejales Delia Mira y Javier Rodríguez, así como de los jefes de estudio de los institutos públicos y los dos centros que cuentan con primer nivel de la ESO en el municipio

La edil de Servicios Sociales ha destacado que durante los dos primeros meses de funcionamiento “se ha ofrecido atención socioeducativa, apoyo personal y familiar a un total de 31 alumnos, manteniendo su vinculación al sistema educativo y evitando procesos de exclusión social por motivos conductuales”

El edificio de Servicios Sociales ha acogido la reunión de la Comisión de Seguimiento del Aula Municipal de Convivencia para evaluar los primeros dos meses de funcionamiento de este nuevo programa municipal, a través del que se garantiza la atención educativa a aquellos estudiantes de Secundaria que han sido sancionados temporalmente con la expulsión de sus centros educativos.

La reunión ha contado con la presencia de la concejal de Servicios Sociales, Delia Mira, y del concejal de Educación y Juventud, Javier Rodríguez, así como de los jefes de estudio de los institutos públicos y los dos centros educativos del municipio en los que se imparte el primer nivel de la ESO, además de técnicos municipales.

La edil de Servicios Sociales ha calificado de “positivos” los resultados que el programa está ofreciendo hasta el momento.

Así, durante los dos primeros meses de funcionamiento “se ha ofrecido atención socioeducativa, apoyo personal y familiar a un total de 31 alumnos desde Primero a Cuarto de ESO, manteniendo su vinculación al sistema educativo y evitando procesos de exclusión social por motivos conductuales”.

De igual forma, Delia Mira ha subrayado la coordinación permanente que existe con los centros educativos en el desarrollo de las acciones que se vehiculan a través del Aula Municipal de Convivencia y ha incidido en que desde su puesta en marcha se ha convertido también en una herramienta de apoyo para las familias, que se sienten reforzados”.

En este sentido y en el marco del proyecto se llevan a cabo entrevistas con los padres de los menores que forman parte del Aula Municipal de Convivencia y se realiza una valoración de la situación familiar contemplándose, en caso de ser necesario, su inclusión en el programa de ‘Familias con Menores en situación de riesgo o desprotección’.

Por otra parte, la edil de Servicios Sociales ha recordado que este recurso nace como respuesta a las demandas expresadas por los propios centros educativos y se convierte en “una medida preventiva, socioeducativa y de seguridad cuyo objetivo es el de mejorar la convivencia en las aulas y evitar el fracaso escolar y el abandono”, para lo que se trabaja de manera interdisciplinar con estos menores.

De esta manera, a través del Aula Municipal de Convivencia, los menores continúan con el desarrollo de las tareas educativas y el plan de estudios que se corresponde con su curso académico, pero también se llevan a cabo acciones de refuerzo de sus habilidades sociales, dotándolos de herramientas y recursos. Entre estas acciones se incluyen cada semana charlas y talleres impartidos por miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.