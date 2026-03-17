Los Centros de Lorca de la compañía Antagonista Teatro, gana el Certamen Nacional de Teatro Aficionado de Albox

El municipio clausura la 55ª edición del Certamen más longevo de España con una alta asistencia de público

Tras una semana de teatro de primer nivel, el Ayuntamiento de Albox ha hecho público el fallo de la 55ª edición del Certamen Nacional de Teatro Aficionado, que ha destacado por la extraordinaria calidad de las compañías participantes, procedentes de distintos puntos de la geografía española. Se trata del certamen más longevo de cuantos se celebran en España en esta modalidad.

El primer premio ha sido para Los Centros de Lorca, de la compañía Antagonista Teatro, llegada desde Tarragona. Su propuesta dramática logró conquistar al público del auditorio y al jurado, alzándose con el máximo galardón, dotado con 3.000 euros. A este reconocimiento se suma el Premio del Público, que también recayó en esta obra, con una dotación adicional de 1.000 euros.

El segundo premio, dotado con 2.000 euros, ha sido para la compañía Teatro en Construcción, procedente de Alicante, por su montaje La vigilia del pincel, una propuesta escénica que destacó en una edición marcada por el alto nivel interpretativo.

El jurado ha otorgado el tercer premio ex aequo, con una dotación de 1.500 euros, a las compañías Adeshora y Teatro El Lugá, por sus respectivas obras Los días de la noche y Suegras.

La alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso, ha felicitado a todas las compañías participantes: “Queremos felicitar a todas las compañías que nos han acompañado en esta edición por su enorme calidad. Desde el Ayuntamiento de Albox seguimos apostando firmemente por la cultura. Nuestro municipio mantiene una larga tradición vinculada al teatro aficionado, y esta semana nos ha permitido revivir esa conexión con el teatro que muchos hemos vivido desde la infancia. Este certamen es ya un referente en Albox y el más longevo de España”.