El Ayuntamiento activa los refugios climáticos municipales ante la alerta naranja por altas temperaturas

GabinetedePrensa junio 22, 2026 0
Katiuska remodelación exterior

Integración Social refuerza la atención en el Centro Municipal de Acogida, los Servicios Sociales Comunitarios y la Unidad de Calle para proteger a los colectivos más vulnerables durante el episodio de calor extremo

El Ayuntamiento de Almería ha activado su red de refugios climáticos ante la alerta naranja por altas temperaturas decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para hoy lunes y mañana martes, jornadas en las que se prevén temperaturas de hasta 39 grados. El objetivo es ofrecer espacios climatizados y reforzar la atención a las personas más vulnerables durante este episodio de calor extremo.

La medida se enmarca dentro de las actuaciones preventivas impulsadas por el Consistorio para minimizar los efectos de las altas temperaturas sobre la población, especialmente entre las personas mayores, quienes padecen enfermedades crónicas, las personas sin hogar y otros colectivos de riesgo.

Espacios municipales

Como refugio climático permanece habilitado el Palacio de los Juegos Mediterráneos durante hoy lunes y mañana martes, en horario de 9.00 a 23.00 horas. Asimismo, el Mercado Central ampliará su horario de apertura hasta las 21.00 horas para ofrecer a la ciudadanía un espacio climatizado durante las horas de mayor incidencia del calor.

Con horario ininterrumpido ofrece también alternativa estacional coincidiendo con esta alerta naranja la Biblioteca Central ‘José María Artero’. También habilitado como refugio climático queda a partir de hoy el edificio Katiuska, en su caso desde las 8.30 hasta las 21.30 horas. Estará habilitado igualmente, en horario de 10.30 a 21.00 horas, el Centro de Interpretación Patrimonial (CIP), ubicado en la Plaza Vieja.

De forma paralela, el Área de Integración Social, Programas, Participación, Distritos y Juventud, ha reforzado las actuaciones dirigidas a las personas más vulnerables. El Centro Municipal de Acogida y los Centros de Servicios Sociales Comunitarios intensificarán su labor asistencial y de seguimiento, mientras que la Unidad de Calle desarrolla, ya desde hace días, labores de información, atención y reparto de agua entre las personas sin hogar y otros colectivos especialmente expuestos a los efectos del calor.

Estas actuaciones se desarrollan de forma coordinada entre distintas áreas municipales para garantizar una respuesta eficaz ante la alerta meteorológica y contribuir a la protección de la salud y el bienestar de la ciudadanía durante los días de mayor riesgo por altas temperaturas.

El Ayuntamiento de Almería recuerda la importancia de seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, evitando la exposición al sol durante las horas centrales del día, manteniendo una correcta hidratación y prestando especial atención a menores, personas mayores y personas con patologías previas.

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