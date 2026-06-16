El Ayuntamiento aprueba la Oferta de Empleo Público de 2026 con un total de 77 plazas, 16 de ellas destinadas a promoción interna

La concejala de Economía, Contratación y Función Pública, Vanesa Lara, subraya el compromiso de seguir propiciando la creación de empleo público y la mejora en la prestación de servicios municipales de calidad

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado en Junta de Gobierno Local la Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2026 para personal funcionario de carrera, una propuesta que contempla un total de 77 plazas y que permitirá seguir reforzando la estructura municipal, mejorar la prestación de servicios públicos y avanzar en la estabilidad y profesionalización del empleo público.

La oferta aprobada incluye 61 plazas de nuevo ingreso, de las que 57 corresponden al turno libre y cuatro se reservan a personas con discapacidad, así como otras 16 plazas destinadas a promoción interna del personal funcionario de carrera.

La concejala de Economía, Contratación y Función Pública, Vanesa Lara, ha destacado que esta nueva oferta constituye “una muestra más del compromiso del Equipo de Gobierno con el fortalecimiento de los servicios públicos municipales, la generación de empleo estable y de calidad y la planificación responsable de los recursos humanos de esta administración”.

“La de 2026 es una de las Ofertas de Empleo Público más relevantes aprobadas por el Ayuntamiento en los últimos años, tanto por el volumen de plazas ofertadas como por su impacto directo en la mejora de servicios estratégicos para la ciudad y de la estructura administrativa municipal”, ha reconocido Lara.

En este sentido, ha señalado que “la incorporación de nuevos efectivos permitirá dar respuesta a necesidades organizativas existentes en distintas áreas municipales, mejorar la atención que se presta a los ciudadanos y continuar avanzando en la modernización y eficacia de la administración local”.

La propuesta aprobada responde a las necesidades de recursos humanos detectadas en la organización municipal y cuenta con el respaldo favorable de la Mesa General de Negociación conjunta de materias comunes del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento, en el marco del proceso de diálogo y negociación desarrollado con la representación sindical.

Refuerzo de servicios esenciales

La Oferta de Empleo Público de 2026 contempla plazas destinadas a diferentes áreas de la administración municipal, destacando especialmente aquellas vinculadas a servicios considerados esenciales para la ciudadanía.

Entre las plazas de nuevo ingreso se incluyen cinco plazas de Técnico de Administración General, cinco de Psicólogo, trece de Policía Local, una de Inspector del Servicio de Extinción de Incendios y trece plazas de Bombero, además de tres plazas de Técnico Auxiliar de Bibliotecas, una de Animador Cultural, ocho plazas de Auxiliar de Administración General, cinco de Vigilante y siete de Subalterno.

La edil ha subrayado la importancia de reforzar especialmente los servicios de seguridad y emergencias, señalando que “la incorporación de nuevos efectivos en la Policía Local y en el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios permitirá consolidar la capacidad operativa de ambos cuerpos y garantizar una respuesta más eficaz ante las necesidades de la ciudad”.

En el caso concreto del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, la oferta incorpora nuevas plazas destinadas a completar su estructura organizativa y adecuar sus recursos humanos a las necesidades operativas del servicio, reforzando así uno de los dispositivos esenciales para la protección y seguridad de los almerienses.

Estabilidad y reducción de la temporalidad

La Oferta de Empleo Público aprobada responde igualmente a los objetivos marcados por la normativa estatal para favorecer la cobertura definitiva de plazas estructurales y reducir la temporalidad en las administraciones públicas.

Muchas de las plazas incluidas en esta oferta corresponden a puestos que actualmente vienen siendo desempeñados de forma temporal y cuya cobertura definitiva permitirá dotar de mayor estabilidad a la organización municipal, reforzando al mismo tiempo la seguridad jurídica y la calidad de los servicios públicos.

Vanesa Lara ha incidido en que “esta planificación permite anticiparnos a las necesidades futuras de personal, garantizar el relevo generacional en aquellos servicios con un elevado número de jubilaciones previstas y seguir construyendo una administración más sólida, eficiente y preparada para afrontar los retos de los próximos años”.

Promoción interna

Junto a las plazas de nuevo ingreso, la oferta reserva 16 plazas para promoción interna, una medida orientada a favorecer el desarrollo profesional y la carrera administrativa de los empleados públicos municipales.

Las plazas incluidas en este apartado corresponden a dos plazas de Letrado, una de Técnico Superior de Prevención, una de Inspector de Policía Local, dos de Subinspector de Policía Local, tres de Sargento Bombero y siete de Músico del Grupo C1.

La responsable municipal de Función Pública ha destacado que “la promoción interna constituye una herramienta fundamental para reconocer la experiencia, el mérito y la capacitación de los empleados públicos, al tiempo que contribuye a mejorar la organización municipal y a aprovechar el talento existente dentro de la propia administración”.

Con la aprobación de esta oferta, el Ayuntamiento de Almería mantiene la línea de trabajo desarrollada durante los últimos años en materia de empleo público, orientada a reforzar las plantillas municipales, mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía y garantizar una adecuada planificación de los recursos humanos.

Tras su aprobación por la Junta de Gobierno Local, el acuerdo será remitido a la Subdelegación del Gobierno y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, continuando posteriormente la tramitación administrativa necesaria para la convocatoria de los correspondientes procesos selectivos.

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