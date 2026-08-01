El cine bajo las estrellas llega a las ‘Noches de Verano en El Toyo’ con ‘Jumanji’ y Dwayne ‘La Roca’ Johnson el próximo martes, 4 de agosto

Vecinos y turistas rapearon el pasado 28 de julio con los ‘freestylers’ Alrap, Egea y Carrique en el Anfiteatro de la Plaza del Mar, dentro del programa del Área de Turismo

Un clásico de la época estival es el cine bajo las estrellas, una propuesta que no podía faltar en ‘Noches de Verano en El Toyo’ y que se hará realidad el próximo martes, 4 de agosto, a las 22:00 h. en el Anfiteatro de la Plaza del Mar. Con entrada libre hasta completar el aforo, se proyectará una película familiar, llena de acción y muy divertida, ‘Jumanji. Bienvenidos a la Jungla’, protagonizada por el popular Dwyne ‘La Roca’ Johnson, acompañado por Jack Black, Kevin Hart, Karen Guillan y Nick Jonas.

La película se adentra en las aventuras de cuatro adolescentes, que son absorbidos por un videojuego, en el que se convierten en avatares de personajes arquetípicos. Allí, en plena jungla, vivirán múltiples aventuras, al tiempo que buscan cómo salir para volver a su mundo. El largometraje, del año 2017, ha tenido gran éxito de público y crítica, destacando tanto su dinamismo como el humor que incorporan los diferentes personajes. ‘Jumanji’ se proyectará en una gran pantalla para disfrute de todas las personas que asistan.

‘Noches de verano en El Toyo’ está organizado por el Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, y producido por Contraportada y Asiento VIP, con nueve propuestas, todos los martes, desde el pasado 20 de julio y hasta el 8 de septiembre.

El pasado 28 de julio, martes, el público aprendió a rapear con los freestylers Egea y Carrique, conducidos por el speaker Alrap. Durante una hora, disfrutaron de la esencia de la batalla de gallos, donde se mezcla las rimas con la improvisación, participaron en juegos y disfrutaron con el rap, en un ambiente familiar, involucrando al numeroso público que llenó el Anfiteatro de la Plaza del Mar de El Toyo.

En las rimas aparecieron desde el precioso entorno de la Plaza del Mar de El Toyo, al mundialista Alex Baena, pasando por Ibai, la gastronomía almeriense y otros temas y personajes, donde los dos raperos, Egea y Carrique, mostrando su calidad y habilidades como freestylers, invitaron al público a participar, formando el típico círculo de las batallas de gallos y se concluyó con Alrap presentando un tema de su primer disco. Una noche llena de ritmo, descubrimiento y disfrute familiar.

Próximas actuaciones

4 de agosto – Cine de Verano. Película ‘Jumanji. Bienvenidos a la jungla’ (2017). Protagonistas: Dwayne Johnson (el popular ‘La Roca’), Jack Black, Kevin Har, Karen Gillan y Nick Jonas.

11 de agosto – ‘Flamenco Atemporal’, con María Sorroche.

18 de agosto – Juegos Tradicionales.

25 de agosto – ‘Impro Fresquita’. Teatro.

1 de septiembre – Monólogo de Álvaro Vera ‘Alvarito’.

8 de septiembre – Fiesta de Clausura, con el Dj Juan x El Mundo.

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