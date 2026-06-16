Una investigadora de la UAL gana el Premio a la Mejor Invención de ‘Mujer Inventora’ de Patentes y Marcas

Solaima Belachqer El Attar ha sido galardonada por el desarrollo de una revolucionaria composición fotocatalítica solar para la purificación y regeneración de aguas residuales. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, presidió la ceremonia de entrega de la V Edición de los Premios de la Oficina Española de Patentes y Marcas

La investigadora Solaima Belachqer El Attar, perteneciente al Departamento de Ingeniería Química y al Centro de Investigación en Energía Solar (CIESOL) —centro mixto de la Universidad de Almería (UAL) y de la Plataforma Solar de Almería (PSA-CIEMAT)—, se ha alzado con el prestigioso galardón a la Mejor Invención Protegida en la categoría de ‘Mejor Modelo de Utilidad de una Mujer Inventora’, otorgado por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

La ceremonia de gala de esta quinta edición, celebrada en Madrid, estuvo presidida por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, quien consagró estos premios como uno de los máximos reconocimientos nacionales para la promoción del desarrollo científico y tecnológico.

La invención premiada, titulada ‘Composición para la Purificación de Aguas’ (Modelo de Utilidad nº ES 1 310 873 U), consiste en una novedosa formulación química diseñada para la eliminación de contaminantes microbianos y químicos en disoluciones acuosas. El sistema aprovecha de manera eficiente la radiación solar o ultravioleta para activar un proceso químico de oxidación avanzada capaz de purificar las aguas de forma sostenible.

Esta solución resulta idónea para integrarse como tratamiento terciario avanzado en las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR). Se puede aplicar en la reutilización de aguas regeneradas para riego agrícola, en la eliminación de contaminantes de preocupación emergente como fármacos, antibióticos, plaguicidas, productos de higiene personal, edulcorantes artificiales y, por último, para una desinfección avanzada de bacterias.

Al basarse en componentes que pueden aportarse tanto en estado sólido como en disolución acuosa para facilitar su homogeneización, el invento destaca por su versatilidad, su alta efectividad y, sobre todo, por su bajo impacto ambiental al estar concebido para operar bajo luz solar natural.

El invento elimina de forma simultánea microorganismos patógenos y contaminantes con efectos nocivos para la salud de las personas. Además, evita acumulación de microcontaminantes en ecosistemas; reduce subproductos tóxicos derivados de la desinfección y contribuye a paliar la escasez de agua en España y cuenca mediterránea mediante reutilización segura. Por otro lado, reduce costes de operación en comparación con tratamientos convencionales, como la cloración y ozonización (menor energía, menos reactivos).

El desarrollo galardonado es fruto de un trabajo de excelencia en la UAL en el que también han participado destacados inventores e investigadores de la institución: José Antonio Sánchez Pérez, Paula Soriano Molina, José Luis Casas López, José Luis García Sánchez, Ana Agüera López y Patricia Plaza Bolaños.

Impulso a la visibilidad de las mujeres en la ciencia

El premio concedido a Solaima Belachqer El Attar, dotado con 2.500 euros, no solo reconoce el rigor técnico y la aplicabilidad de la invención en el actual contexto de crisis climática y escasez hídrica, sino que cumple con uno de los pilares promovidos por el Ministerio y la OEPM: fomentar un uso estratégico de la Propiedad Industrial y visibilizar el liderazgo de las mujeres científicas en la transferencia de tecnología al mercado.

Solaima Belachqer El Attar es investigadora predoctoral de la Universidad de Almería (UAL) asociada al centro CIESOL (Centro de Investigación de Energía Solar), donde centra su trabajo en la regeneración y reutilización de aguas residuales urbanas y agrícolas. Graduada en Ingeniería Química Industrial y Máster en Ingeniería Química por la UAL, titulación en la que obtuvo el premio al mejor expediente académico, está especializada en la aplicación de tecnologías avanzadas como la fotocatálisis solar y el proceso foto-Fenton. A lo largo de su carrera, ha participado activamente en proyectos de gran relevancia como INACUA y en el desarrollo de estrategias de modelado cinético para la regeneración de aguas. Además, destaca por su fuerte compromiso con la divulgación científica, habiendo resultado ganadora de la tercera edición del concurso ‘Tesis en 3 minutos’ y colaborando de manera habitual durante cinco años en La Noche Europea de los Investigadores.

Con este premio, la Universidad de Almería y el CIESOL reafirman su posición a la vanguardia de la investigación internacional en tecnologías de tratamiento de aguas mediante energía solar, demostrando cómo la ciencia nacida en las aulas y laboratorios se traduce en soluciones reales, protegidas y competitivas para los retos globales del siglo XXI.

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