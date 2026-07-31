Efectivos del GRIP de la Policía Local desalojan  un pub con unos 80 menores consumiendo en su interior y ordenan su cierre al no presentar seguro

Efectivos del Grupo Rápido de Intervención Policial (GRIP) de la Policía Local de Almería ha desalojado y clausurado esta madrugada un local de copas en la calle Conde Ofalia después de comprobar que en su interior se encontraban alrededor de 80 menores consumiendo bebidas alcohólicas, once de ellos con menos de 16 años, y no presentar seguro de responsabilidad civil.

En el momento de la inspección, alrededor de la una de la madrugada, no se encontraba en el lugar ningún responsable del mismo, solamente los encargados de la barra, que no aportaron documentación alguna del establecimiento ni seguro de responsabilidad civil, por lo que se desalojó el local y se decretó la orden de cierre.

Los propietarios de local se exponen ahora a una sanción económica por vender alcohol a menores de 18 años que oscila desde los 601 euros a los 30.000 euros e incluso al cierre del establecimiento por infracción muy grave.

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