El Ayuntamiento de Almería impulsa el plan ‘Almería Simplifica’ para modernizar y agilizar la administración municipal

El Consistorio avanza hacia una gestión más eficiente, transparente y centrada en la ciudadanía mediante la reorganización de procedimientos y servicios públicos

El Ayuntamiento de Almería ha celebrado hoy una jornada de trabajo dirigida al personal funcionario y a los concejales del Equipo de Gobierno con el objetivo de avanzar en las claves del Plan de Simplificación Administrativa y Racionalización Orgánica “Almería Simplifica”, una iniciativa impulsada por la Delegación del Área de Presidencia, Innovación y Fondos Europeos.

Esta sesión constituye un primer paso en la implantación de un marco estratégico orientado a reestructurar y dotar de mayor coordinación a los procedimientos administrativos municipales. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha presidido esta jornada, subrayando la importancia de este proyecto como una de las prioridades para el Gobierno Local, línea de actuación en la que se viene trabajando desde el inicio de esta Corporación mediante distintas iniciativas.

El plan tiene como finalidad principal simplificar la gestión administrativa, reducir los tiempos de respuesta y mejorar la calidad de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía. En este sentido, se plantea avanzar hacia un modelo de atención integrada, en el que los servicios municipales se organicen y desarrollen de manera coordinada y centrada en las necesidades de los ciudadanos.

Tal y como se recoge en las líneas estratégicas de este Plan, la iniciativa se enmarca en el compromiso de toda administración pública con los principios de eficacia, objetividad y servicio a la ciudadanía, en línea con lo establecido en la normativa vigente.

Entre los objetivos del plan destacan la agilización de los trámites administrativos, la eliminación de requisitos innecesarios -especialmente aquellos relacionados con datos que ya obran en poder de la administración- y la simplificación general de los procedimientos tanto para los ciudadanos como a nivel interno.

Con ‘Almería Simplifica’, el Ayuntamiento busca alinearse con otras administraciones que ya han avanzado en este ámbito, como la Junta de Andalucía, considerada un referente en la simplificación y modernización administrativa.

Esta iniciativa refuerza la apuesta del Consistorio por una administración más moderna, accesible y eficiente, capaz de dar respuesta a las demandas actuales de la ciudadanía y de mejorar de forma continua la prestación de los servicios públicos.