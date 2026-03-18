La Junta refuerza la creación de empleo y la competitividad de la economía social  

Las empresas pueden solicitar incentivos para generar empleos y las entidades del sector para proyectos de promoción, difusión, emprendimiento e innovación en este sector

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha abierto hoy el plazo de solicitud de varias líneas de incentivos para fomentar el empleo en empresas de economía social y apoyar la promoción, difusión, emprendimiento y competitividad del sector. Según ha expresado el delegado territorial, Amós García Hueso, “con estas convocatorias, la Junta de Andalucía refuerza su apoyo a un sector en expansión, destacado por sus valores y su aportación al desarrollo económico y el empleo en nuestra provincia, especialmente en el entorno rural, donde contribuye a fijar la población creando oportunidades”.

El responsable provincial ha puesto de manifiesto “el compromiso del Gobierno Andaluz con las empresas que están creando empleo, a pesar de la incertidumbre actual”. En este sentido, ha explicado que se respalda este esfuerzo “con incentivos como los dirigidos a empresas de economía social para la incorporación de personas desempleadas como socias trabajadoras y la contratación de personal técnico especializado y de gerencia que contribuyan a impulsar su crecimiento y profesionalización”, que en la convocatoria abierta hoy cuentan con un presupuesto provincial de 413.223 euros.

Amós García ha animado a las empresas de economía social almerienses a participar en esta convocatoria de ayudas al fomento del empleo, así como a las entidades representativas de este modelo económico a concurrir a una segunda convocatoria que reúne tres líneas de ayudas para fomentar la difusión y promoción de la economía social, el emprendimiento social y la mejora de la competitividad, innovación y sostenibilidad de las empresas, que cuentan con un crédito regional de 2,14 millones de euros.

Incentivos para fomentar el empleo

La convocatoria de incentivos al fomento del empleo en economía social contempla dos medidas, la primera, para apoyar la incorporación como personas socias trabajadoras o de trabajo en cooperativas y sociedades laborales de cualquier persona desempleada; y la segunda, para promover la contratación laboral de trabajadores para el desempeño de funciones gerenciales o directivas, o de funciones relacionadas con las distintas áreas de actividad en cooperativas y sociedades laborales.

Convocadas en régimen de concurrencia competitiva, las cuantías pueden alcanzar hasta 10.000 euros y las incorporaciones subvencionables serán aquellas que tengan lugar entre el 30 de agosto de 2025 y el 31 de agosto de 2026, día límite para presentar solicitudes. Pueden solicitarlas todas aquellas cooperativas y sociedades laborales inscritas en Andalucía en sus respectivos registros. Los formularios de solicitud pueden obtenerse en https://lajunta.es/6dlho y deberán presentarse en el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía. El pago de la subvención se materializará mediante un pago único, previa comprobación de la documentación acreditativa.

Promoción, emprendimiento e innovación

La segunda convocatoria engloba tres líneas de subvenciones que, en total, movilizarán 2,14 millones de euros durante los ejercicios 2026 y 2027. En concreto, la línea 2, que tiene por objeto la difusión y promoción de la Economía Social, respalda iniciativas que promuevan y den visibilidad a las formas empresariales propias del sector. El objetivo es acercar su modelo productivo tanto a la ciudadanía como a los emprendedores, destacando los valores y principios que lo sustentan. Para conseguirlo, estas actuaciones cuentan con una dotación de 640.000 euros.

La línea 3, para el fomento del emprendimiento social, contempla una inversión de 700.000 euros destinada a generar empleo a través de proyectos especializados en servicios de asesoramiento. Estas acciones irán dirigidas, principalmente, a la creación de nuevas empresas de Economía Social, a la conversión de entidades con actividad económica a este modelo empresarial y al estudio de su viabilidad financiera, así como a garantizar el relevo generacional de los negocios o la recuperación de proyectos que atraviesen un momento de retroceso en su actividad económica.

La línea 4, dotada con 800.000 euros, fomentará actuaciones que mejoren de forma significativa la competitividad y sostenibilidad de las cooperativas y sociedades laborales, así como otras que faciliten la exploración de nuevas oportunidades de negocio para estas entidades. Se subvencionarán las actuaciones realizadas entre el 1 de enero de 2026 y el 15 de octubre de 2027; mientras que el plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 15 de abril de 2026 y finalizará el 28 de abril de 2026. En cuanto al pago de la subvención concedida, se materializará mediante la emisión de dos órdenes de pago a cada una de las entidades beneficiarias, o una si el importe de la subvención concedida es igual o inferior a 6.000 euros.

El apoyo del Gobierno Andaluz a la economía social se concreta en el Plan Estratégico para el Impulso y la Modernización de la Economía Social en Andalucía 2023-2026 (PIMESA). Dotado con un presupuesto inicial de 10,8 millones de euros, se estructura en torno a 30 programas y 81 medidas concretas y marca como objetivos estratégicos mejorar el sistema de ayudas e incentivos, incrementar el nivel de adjudicaciones de contratos públicos en favor de estas sociedades, aumentar su tamaño y elevar el reconocimiento de estas entidades por parte del conjunto de la sociedad.