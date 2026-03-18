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Obras en la autovía A-7

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marzo 18, 2026 10:05 pm

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que está prevista la realización de obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, en la autovía A-7, entre los PP.KK. 799+850 y 799+600, en sentido decreciente, para lo cual será necesario cerrar el carril derecho.

El horario de trabajo previsto será desde las 23:00 h del día 19 de marzo hasta las 04:00 h del día 20 de marzo de 2026.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/

GabinetedePrensa

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