Muere en Berja el primer alcalde democrático de la ciudad por UCD, Don Federico Moreno

L.O.

Muere en Berja el primer alcalde democrático de UCD Federico Moreno Ferrón, Maestro de profesión, fue Alcalde durante la primera legislatura municipal, desde el año 1979 al 1983.

El Ayuntamiento ha decretado un día de luto oficial por ser una persona muy querida en Berja.

Federico Moreno Ferrón fue alcalde de Berja por UCD, reseñar que en unos días han fallecido Jerónimo Parrilla y doña Marìa Soriano, que también eran concejales de UCD.

Descansen en Paz



El funeral será mañana sábado a las 12hrs en la Iglesia Parroquial de Berja