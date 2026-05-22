La alcaldesa exige al Gobierno que incluya a los agricultores de la capital en la reducción del IRPF

María del Mar Vázquez anuncia la presentación de una moción en apoyo del campo ante la Orden del Ministerio de Hacienda que les deja fuera de la rebaja fiscal Es “incomprensible” que el Gobierno de Sánchez deje fuera productos como el tomate, del que dependen miles de familias

La alcaldesa y secretaria general del PP de Almería Ciudad, María del Mar Vázquez, ha mostrado “su total apoyo a los agricultores y al campo almeriense” frente a la Orden del Ministerio de Hacienda de reducción de módulos del IRPF para el ejercicio 2025 “que deja fuera a nuestra ciudad, que es el tercer municipio en extensión agrícola de la provincia y que ha sufrido importantes pérdidas durante una campaña en la que se han tenido que enfrentar a numerosas plagas y a importantes inclemencias meteorológicas como las DANAS”.

Acompañada por el concejal de Agua, Zonas Verdes y Agricultura, Juan José Segura, y junto a Paco, un joven agricultor de la ciudad, la alcaldesa y secretaria general del PP de Almería Ciudad ha conocido de primera mano cómo han afectado virus y plagas como el rugoso, el vasates, el pulgón, el Thrips parvispinus o la Tuta absoluta a los cultivos de tomate, excluidos “incomprensiblemente” de las rebajas fiscales.

“Por eso queremos denunciar la desigualdad que ha generado el Gobierno de Pedro Sánchez al aprobar la reducción del IRPF por módulos, dejando fuera a la ciudad de Almería, a nuestros agricultores de La Cañada, El Alquián y la Vega, donde tenemos una gran producción agrícola que se ha visto afectada durante el año 2025”, ha denunciado Vázquez, quien ha anunciado la presentación de una moción en el próximo pleno de la capital “apoyando al sector agrícola de Almería y exigiendo al Gobierno que incluya a todos los agricultores de la ciudad en estas bonificaciones fiscales”.

La alcaldesa ha asegurado que “los agricultores no pueden seguir soportando solos el incremento de costes, la sequía y la pérdida de rentabilidad”, por lo que confía en que el Ministerio de Hacienda, en particular, y el Gobierno de Sánchez, en general, “se impliquen de manera real y efectiva mediante una bonificación del IRPF que alivie la presión fiscal sobre el campo y garantice la viabilidad de miles de explotaciones”, tal y como han exigido organizaciones agrícolas como COAG Almería, Asaja Almería o la cooperativa CASI.

Tal y como recogerá la moción, la Orden del Ministerio de Hacienda deja fuera a muchos de agricultores del tomate, pepino, pimiento y calabacín de Almería que, sin embargo, también han sufrido pérdidas de producción, depreciación del producto y un importante aumento de costes derivados de tratamientos y control biológico.

Además, según denuncian las organizaciones agrícolas, el Gobierno ha aprobado esta reducción fiscal sin diálogo ni negociación previa, lo que la aleja de la realidad que viven las explotaciones agrícolas en su día a día.

“Es incomprensible que la Orden Ministerial incluya productos como el pimiento y deje fuera a cultivos hortícolas esenciales como el tomate, que atraviesa una situación productiva y sanitaria de enorme gravedad”, ha lamentado Vázquez, quien ha recordado que “el tomate es uno de los pilares históricos, económicos, sociales y comerciales de la agricultura tanto de la ciudad como de la provincia”.

Cooperativas especializadas en tomate como CASI, con sede en la ciudad, y con miles de familias vinculadas directa e indirectamente a este cultivo, acreditan que debido a las incidencias meteorológicas y la afección del virus del rugoso su volumen de comercialización ha disminuido más de un 16%.

María del Mar Vázquez ha asegurado que “el sector agrícola está haciendo un enorme esfuerzo para mantener empleo, producción y estabilidad en nuestra ciudad y lo mínimo que puede hacer el Gobierno central es implicarse y responder con ayudas fiscales eficaces. Desde el Ayuntamiento de Almería no vamos a dejar solos a nuestros agricultores”.

“Exigimos al Gobierno de España que deje de castigar al campo con impuestos mientras aumentan los costes y disminuye la rentabilidad. Nuestros agricultores necesitan menos burocracia y más apoyo real. La reducción del IRPF debe aprobarse de manera inmediata”, ha finalizado la alcaldesa y secretaria general del PP de Almería Ciudad.

https://we.tl/t-USw2VQ3UPSdrBrh6