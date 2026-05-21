El Ayuntamiento impulsa una nueva campaña contra la violencia de género con ‘El Podcast del Club de Malasmadres’

El Auditorio acogerá el 28 de mayo la grabación de un episodio sobre ‘Educar en sexualidad es educar contra la violencia de género’, enmarcado en el Pacto de Estado del Ministerio de Igualdad

Hablar, escuchar, compartir experiencias y romper silencios. Con ese objetivo, el Área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería vuelve a apostar por la cultura, la reflexión y el diálogo como herramientas fundamentales para prevenir la violencia de género y construir una ciudad más igualitaria. Lo hará a través de una campaña municipal de sensibilización que girará alrededor de ‘El Podcast del Club de Malasmadres’ el próximo jueves, 28 de mayo, a las 19:00 horas, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla.

Bajo el lema ‘Educar en sexualidad es educar contra la violencia de género’, el encuentro reunirá a la fundadora del Club de Malasmadres, la mediática Laura Baena, junto a la educadora social y especialista en violencia de género Marina Marroquí y la actriz y directora de cine María Bestar, en una cita que convertirá el Auditorio en un espacio abierto a la conversación, la conciencia social y el aprendizaje colectivo.

El evento social, cultural y divulgativo, de carácter gratuito mediante inscripción previa, ha despertado una enorme expectación y apenas quedan invitaciones disponibles, por lo que se prevé nuevamente un lleno absoluto en el Maestro Padilla. Las entradas se solicitan en https://yonorenuncio.com/podcast-almeria

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, afirma que “la finalidad de esta iniciativa es visibilizar las violencias estructurales, psicológicas y normalizadas que afectan a las mujeres en distintos ámbitos de la vida cotidiana, poniendo el foco especialmente en la importancia de la educación sexual desde edades tempranas como herramienta esencial para prevenir conductas violentas y construir relaciones igualitarias basadas en el respeto. Y lo hacemos a través de un formato innovador que se viralizará a través de las redes sociales”.

La iniciativa forma parte de la programación municipal desarrollada en el marco de los fondos destinados a las Entidades Locales del Pacto de Estado contra la Violencia de Género-Secretaría de Estado de Igualdad 2025-2026, reforzando así el compromiso institucional del Ayuntamiento de Almería con la sensibilización y la prevención de la violencia contra la mujer.

Durante el encuentro se proyectará además el cortometraje ‘No estás sola’, dirigido por María Bestar, generando un espacio de reflexión sobre la educación afectivo-sexual, las relaciones sanas y las diferentes formas de violencia que siguen presentes en la sociedad. El formato combinará un monólogo inicial exclusivo para las personas asistentes con la grabación en directo de un episodio del ‘Podcast del Club de Malasmadres’, que posteriormente será difundido en plataformas digitales y redes sociales.

El podcast permitirá desarrollar una campaña de sensibilización en las redes sociales, impulsando previamente publicaciones e interacciones en los canales digitales para recoger inquietudes y reflexiones de la comunidad de Malasmadres sobre educación sexual y violencia de género, utilizando herramientas participativas como encuestas, stories y contenidos interactivos.

Tras la celebración del podcast, el contenido grabado continuará formando parte de la campaña mediante su difusión en redes sociales, newsletters, páginas web, plataformas de podcast y soportes de comunicación urbana como mupis municipales, ampliando así el alcance del mensaje de sensibilización y prevención.

El Ayuntamiento de Almería vuelve así a apostar por formatos innovadores y cercanos para promover la igualdad y la prevención de la violencia de género, apoyándose en voces de referencia y en espacios de participación social capaces de conectar especialmente con las familias y con el público joven. La experiencia previa avala el interés ciudadano por este tipo de iniciativas. El pasado año, el ‘Podcast del Club de Malasmadres’ ya reunió a más de 1.000 personas en el Auditorio Maestro Padilla con el episodio ‘Compartir para cuidar. Hablemos de Corresponsabilidad’, enmarcado en el proyecto ‘ConciliAlmería’ 2025 y subvencionado por el Plan Corresponsables, agotándose las invitaciones en apenas 36 horas.