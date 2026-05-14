Almería será sede de la décima concentración de camiones Pegaso Troner clásicos del 15 al 17 de mayo

Los camiones ‘descansarán’ en el Parque de las Almadrabillas cada jornada tras rutas y actividades que por Cabo de Gata, Níjar, El Ejido o la Alpujarra y visitar el Museo de la Guitarra o la Alcazaba

La provincia de Almería será sede del 15 al 17 de mayo de la décima edición de ‘La Tronada’, el evento de referencia dedicado al mítico camión Pegaso Troner. Una concentración que reunirá a decenas de vehículos históricos y a aficionados llegados de toda España –Barcelona, León, Madrid, Galicia o Asturias- en una cita única para el mundo del transporte clásico y que tendrá su centro neurálgico en la explanada del Parque de las Almadrabillas, donde ‘descansarán’ tras realizar varias rutas el viernes y sábado, visitar el Yacimiento Arqueológico Andalusí y la Alcazaba o celebrar un coloquio en el Museo de la Guitarra ‘Antonio de Torres’ con algunos de los mayores expertos en la materia.

Así lo ha desgranado en su presentación oficial el concejal delegado del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, acompañado por el equipo directivo de la asociación de amantes del camión clásico ‘Tendría que ser así’, con su presidente José Reyes Martínez, su vicepresidente, Pedro Casquet Fernández, y su secretario, José María García Sánchez.

“La Tronada es un evento que empezó a celebrarse en Madrid en 2015 y en esa primera edición se reunieron 12 camiones Pegaso Troner. Con el paso de los años, en las siguientes ediciones, que fueron en Madrid, Gijón, Coruña, Alicante o León, la cifra creció en torno a los 50 camiones, que son los que se esperan para esta edición”, ha desvelado Diego Cruz.

El edil ha añadido que “Almería tendrá el honor de ser la sede del décimo aniversario de este encuentro. Y no es casualidad: Como sabéis todos, la provincia de Almería siempre ha sido tierra de camiones y de transporte, siendo uno de los sectores más sólidos de nuestra economía, vinculado a la agricultura, pero también a la piedra natural y otras exportaciones”

Diego Cruz ha animado a los almerienses a comprobar de primera mano la naturaleza de este encuentro. “Creo que estamos ante una iniciativa muy llamativa y especial que seguro que gustará tanto a mayores que vivieron ese estallido del Pegaso Troner, como a los más pequeños de la casa y a todos los que vienen de otros puntos de España decirles que seguro que disfrutarán de nuestra gastronomía y, en definitiva, de todas las bondades que hacen de nuestra ciudad y nuestra provincia un destino de lujo para este tipo de encuentros”.

José María García, secretario de la asociación cultural sin ánimo de lucro formada por un grupo de aficionados estrechamente vinculados al sector del transporte y los camiones clásicos, ha apuntado que “la Tronada es probablemente el evento más longevo y con mayor repercusión de participantes dedicado a un modelo concreto de camión a nivel europeo y posiblemente mundial”.

García ha explicado que “durante el fin de semana, los camiones permanecerán expuestos en la explanada de las Almadrabillas para que puedan ser visitados gratuitamente por el público, aproximadamente desde las 17.30 o 18.00 horas del jueves, viernes y sábado, hasta la mañana siguiente”. Además, se realizarán varios recorridos urbanos y pasacalles que permitirán a vecinos y visitantes disfrutar de estos históricos vehículos en movimiento.

El Pegaso Troner fue el último gran camión diseñado íntegramente en España por ENASA, incorporando ingeniería y desarrollo nacional. Su presentación supuso una auténtica revolución tecnológica y estética en el sector del transporte pesado, situándose entre los mejores camiones europeos de su época y llegando incluso a competir con las principales marcas internacionales.

Más de treinta años después del final de su fabricación, tras la absorción de ENASA por Iveco, el Troner continúa siendo un vehículo muy admirado por coleccionistas y profesionales del transporte. Actualmente existe un censo de más de 150 unidades restauradas, lo que convierte al Pegaso Troner en el modelo de camión clásico español más recuperado y conservado.

Puntos destacados de la X Tronada Pegaso Troner

Viernes, 15 de mayo. En la Iglesia de Las Salinas de 9.30 a 10.00 horas. Los camiones estarán parados en el aparcamiento frente a Urbanismo en Níjar, de 11.30 a 12.30 horas. También de 14.00 a 15.30 en la explanada del Restaurante Las Eras. Desde la tarde, llegada y exposición de vehículos en la explanada de las Almadrabillas. Visita Alcazaba y cena Club de Mar.

Sábado, 16 de mayo. Ruta de camiones y comida en ruta. Paradas en la explanada del Mercado de El Ejido de 10.00 a 11.00 horas. En Bodegas de Fondón de 12.30 a 14.30 horas, pasando por Canjáyar a las 15.30 horas. A las 17.00 horas está prevista su bajada por Rambla de Belén hasta el Parque de las Almadrabillas. Visita al Yacimiento Arqueológico del Barrio Andalusí o el Museo de la Guitarra ‘Antonio de Torres’, donde de 19.00 a 20.00 horas habrá un coloquio abierto al público sobre el Pegaso Troner con la participación de Alberto Puerta (que presentará su nuevo libro), Manuel Laje (último ingeniero del proyecto Troner) y Jesús Gallego (de la organización).

Domingo, 17 de mayo. Desde las 9.30 horas habrá pasacalles desde la Carretera Ronda en sentido ascendente hacia el cuartel de La Legión. Clausura del evento y regreso de los participantes a sus lugares de origen.