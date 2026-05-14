CORTES DE TRÁFICO EN EL CENTRO HISTÓRICO

El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán desde mañana viernes, día 15, y hasta el domingo 17 de mayo debido a la celebración del X Pegaso Troner Almería 2026..

VIERNES 15

Ruta con los camiones por la mañana. Salida reagrupada desde el Parque de las Almadrabillas, entre las 8.30 y las 9.00 horas, por la N-340a, rotonda Cable Inglés, Avda. Cabo de Gata, y AL-3202, en dirección a Cabo de Gata,

A partir de las 16.00 horas se producirá la llegada reagrupada de los vehículos desde la A-7, E-15, salida 790 hacia el Puerto, y N-340a en dirección Vía Parque hasta el Parque de las Almadrabillas.

SÁBADO 16

Salida desde el Parque de las Almadrabillas, entre las 8.00 y las 9.00 horas por la N-340-a, dirección Málaga.

La llegada se producirá entre las 16.00 y las 17.00 horas, por la A-7, salida 786, y entrada hacia Rambla de Belén, dirección Avda. Federico García Lorca descendente, calle Ribera de las Almadrabillas, N-340a y Parque de las Almadrabillas.

DOMINGO 17

Salida desde el Parque de las Almadrabillas, entre las 9.00 y las 10.00horas, hacia la N-340a, rotonda del Cable Inglés, N-340a, Glorieta Manuel Fraga Iribarne, continuando por la N-340a dirección Huércal de Almería por Ctra. de Ronda, Ctra. de Granada, rotonda de la calle Suflí (gasolinera BP), desde donde continuará la ruta hacia Huércal de Almería por la Cuesta de los Callejones.