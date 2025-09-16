Home / Almería / El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán en la mañana de hoy martes, 16 de septiembre, de 11.00 a 12.00 horas, debido a una concentración en la calle Arapiles, 19, frente a la Subdelegación del Gobierno, con cortes de tráfico también en las calles adyacentes.
El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán en la mañana de hoy martes, 16 de septiembre, de 11.00 a 12.00 horas, debido a una concentración en la calle Arapiles, 19, frente a la Subdelegación del Gobierno, con cortes de tráfico también en las calles adyacentes.