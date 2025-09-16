Home / Almería / El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán en la mañana de hoy martes, 16 de septiembre, de 11.00 a 12.00 horas, debido a una concentración en la calle Arapiles, 19, frente a la Subdelegación del Gobierno, con cortes de tráfico también en las calles adyacentes.

