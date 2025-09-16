El jueves 18, fallo del jurado del XIII PREMIO INTERNACIONAL DE PERIODISMO “COLOMBINE”, copatrocinado por la Fundación Unicaja y Cosentino Global

Los finalistas son reportajes de El País, Canal Sur TV, Radio Nacional de España y BBC News Mundo

La cuantía del galardón asciende a 5.000 euros

La Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería anunciará públicamente el próximo jueves, 18 de septiembre a las 11:00 de la mañana, en el Cosentino City del Paseo de Almería (acceso por calle Navarro Rodrigo, 1) el fallo de la XIII edición del Premio Internacional de Periodismo “Colombine”, que copatrocinan la Fundación Unicaja y Cosentino Global.

Al acto, abierto a los asociados de la AP-APAL, asistirán miembros de la junta directiva de la Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería y representantes o directivos de la Fundación Unicaja y de Cosentino.

El jurado del XIII Premio Colombine seleccionó los cuatro trabajos finalistas de esta edición que cuenta con un galardón de 5.000 euros y una reproducción en mármol del monumento a la libertad de expresión de la Plaza de los Periodistas de Almería. Los componentes del jurado son Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Jesús Pozo Gómez, Carlos Santos Gurriarán, Mar Abad, Antonia Sánchez Villanueva, Rosalía Mayor Rodríguez, Pilar Molero (vocal de la AP-APAL y coordinadora del jurado) y Anuska Benítez Fernández (secretaria del jurado).

Una vez valorados y puntuados los 132 trabajos presentados y realizadas las deliberaciones oportunas, el jurado decidió, por unanimidad de sus componentes, seleccionar como finalistas los siguientes:

• «Cuando ellas dan la ‘misa’ de domingo: “Quiero ser sacerdote”», de Daniel Sousa Rodríguez, pódcast publicado el 17 de marzo de 2024 en la sección Hoy en El País, del diario El País.

El jurado destaca el valor de este trabajo que pone de relieve la iniciativa de un grupo de mujeres laicas que se juntan en parroquias de Euskadi para celebrar actos religiosos y leer el Evangelio. Son una excepción en un ámbito netamente masculino y representan un soplo de aire fresco en la Iglesia. Las protagonistas que narran cómo entraron en este ámbito son cercanas, risueñas, bromistas: cuentan anécdotas que sorprenden.

Se trata de un trabajo sonoro de buena factura técnica, con una temática que pone el foco en uno de los espacios aún vedados a las mujeres, como es el sacerdocio en la Iglesia católica, asunto muy controvertido. Además de abordar una temática original, presenta un estilo narrativo sencillo, arropado con recursos sonoros que lo hacen muy atractivo para la escucha.

• «Las primeras alcaldesas andaluzas de la democracia», de María Isabel Mata y Nieves Fernández, reportaje emitido el 6 de abril de 2024 en el programa Los reporteros, de Canal Sur Televisión.

En 1979, en las primeras elecciones, nueve mujeres fueron elegidas alcaldesas de sus municipios. No tenían experiencia, en muchos casos poca formación, pero decidieron con valentía que podían dedicarse al servicio público y a mejorar sus respectivos pueblos. En este trabajo, fruto de un notable esfuerzo de producción periodística, cuentan sus experiencias, sus dificultades, sus logros y la determinación para conseguir una mejor sociedad.

El jurado destaca que reivindica su papel y cómo contribuyeron a crear los cimientos de la democracia. El trabajo denota una impecable realización audiovisual, con una producción muy trabajada. Es un reconocimiento y un homenaje a las mujeres en la política, centrado en la política local, la más cercana a las personas. Es, en definitiva, un trabajo periodístico excelente que transciende la función informativa y divulgativa para convertirse en un documento histórico. Destaca el enorme valor que tiene recopilar los testimonios de estas primeras alcaldesas, fuentes primarias que cuentan la historia; y eso es oro en una época en la que se recibe muchísima información mediatizada y pasada por el filtro de chatbots como chatGPT.

• «Nawal el Saadawi, la doctora y escritora egipcia que decía ser “más libre que Simone de Beauvoir” y escribió su biografía en rollos de papel higiénico en la cárcel», de Paula Rosas Salas, artículo publicado el 13 de abril de 2024 en BBC News Mundo.

Aborda la figura de una de las feministas más radical y valiente del mundo árabe. Nawal el Saadawi escribió su biografía en rollos de papel higiénico en la cárcel. Este artículo recopila otros publicados anteriormente en un original ejercicio periodístico con el que se recupera y divulga la figura de esta escritora y doctora egipcia, precursora del feminismo en el mundo árabe y, en algunos aspectos, según destaca el jurado, con un perfil reivindicativo similar al de Carmen de Burgos.

• «Mineras. Mina y mujer», de Libertad Martínez Romero, reportaje emitido el 8 de noviembre de 2024 en el programa Documentos RNE, de Radio Nacional de España.

En un sector muy masculinizado, las mineras siempre han existido, pero sus vidas estuvieron mucho tiempo silenciadas, hasta que en 1993 se aprobó que pudieran trabajar en la mina. Aquí se narra su historia, a través de sus protagonistas, expertos, historiadores, antropólogos…

El resultado es un pódcast sobre las mujeres en la mina bien trabajado y que aborda un asunto poco conocido en la historia del acceso de las mujeres a los oficios. Tal y como resalta el jurado, este trabajo presenta variedad de voces protagonistas y de voces expertas, una destacable riqueza de recursos sonoros y, además, está sustentado en una rigurosa documentación.

La entrega del Premio Internacional de Periodismo “Colombine” tendrá lugar el 21 octubre de 2025 a las 19:00 horas en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería.

