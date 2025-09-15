El CBM Cantera Sur El Ejido recuerda buenas costumbres y supera a BM Pozuelo de Calatrava (29-24)

La defensa y portería azulinas fueron claves, alcanzando rentas de ocho y nueve goles sobre los castellano-manchegos en la segunda parte

CBM Cantera Sur El Ejido (16+13): Miguel Bravo (1 gol), Campanario, Martín Pacheco (3), Fafi (1), José Bravo (5), Jabato (4 goles y 1 blocaje), Diego Gómez (1 blocaje), Álvaro De Amo, Juandi Fenoy (1), Pablo Garrido (1), Torrao (1), Alberto Hernández (1), Pepe García (6), Álex Navarro (2), Vieira (1) y Iván Monteiro (1). Limobel BM Pozuelo de Calatrava (10+14): J. P. Salas (2 goles), D. Fernández (1), C. Morales (3), J. Pinto (1), G. Alcázar, R. Martín-Pozuelo (1), J. Fernández (1), B. Negrete (2), Ó. Caballo (1), M. Herrera (9), J. L. Sanz, A. Moscarella (2), P. Cano, Ó. Pinilla, G. López-Tola (1) y A. Naranjo. Árbitros: Gómez Gómez y Sánchez Delgado (Andalucía). Cronometradores y anotadores: Sánchez Sánchez y Ramón Rueda (Andalucía). Parciales: 2-0, 4-1, 7-3, 8-6, 12-7, 16-10 (descanso), 18-10, 21-14, 24-16, 26-18, 27-19, 29-24. Incidencias: Partido de la 1ª jornada en la Primera División Nacional, celebrado en el Pabellón Municipal de Las Norias (El Ejido, Almería) ante unos 150 espectadores. El encuentro se retransmitió en directo y se puede ver a través del canal de Youtube del CBM Cantera Sur, en el enlace youtube.com/watch/ixorKCzo_SI?t=704s

Tras cuatro meses y medio de ‘vacaciones’ veraniegas, el Club Balonmano Cantera Sur El Ejido volvió a competir en la Primera División Nacional y su estreno de la temporada fue positivo, imponiéndose 29-24 a Limobel BM Pozuelo de Calatrava este pasado sábado en el Pabellón Municipal de Las Norias, donde muy pronto se vio la principal fortaleza del plantel azulino que dirige Carlos Peral.

Una defensa que se mantuvo dura como una roca hasta prácticamente la recta final (los almerienses mandaban 27-19 a falta de solo cinco minutos) y que, nada más empezar el duelo, ya quedaba patente gracias al parcial de 5-1 en los primeros 12 minutos y, a pesar de que el 8-3 del minuto 16 se apretó con el 8-7 del minuto 20, el conjunto canterano-sureño se entonó de nuevo en ataque y sobre todo en la portería.

Porque Álvaro De Amo detuvo hasta cuatro lanzamientos de siete metros y el 12-7 en el minuto 25 derivó en el 16-10 al descanso, alcanzándose la máxima ventaja a los cinco minutos de reanudarse el juego (19-10), siguiendo costándole a los castellano-manchegos perforar la zaga ejidense durante la segunda mitad (22-14, 25-17 y 26-18, minutos 40, 46 y 51).

Si bien el choque estaba sentenciado, el honor del equipo castellano-manchego le empujó a luchar y en sus filas destacaron los nueve tantos de Marcos Herrera, propiciando que los discípulos de Jesús Herrero maquillaran el resultado al firmar un parcial postrero de 3-6. El próximo sábado a las 16.30 horas, Cantera Sur visitará al también ciudadrealeño BM Herencia en el Pabellón Municipal de la vecina localidad de Villarta de San Juan.