El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán en los próximos días en la ciudad debido a:

SÁBADO 28 DE FEBRERO
VÍA CRUCIS DE LA HERMANDAD DE LA MACARENA (PLAZA DE TOROS)
HORARIO: De 20.00 a 21.30 horas.
ITINERARIO: Parroquia de San Ildefonso (c/ Ntra. Sra. de las Mercedes), Acosta, Avd. Vilches, Emilio Berruezo, La Palma, Granada, Huérfanas, Serafín, Silencio, Zagal, Humilladero, Acosta, llegando de nuevo a la parroquia de San Ildefonso.
DOMINGO 1 DE MARZO
XII DUATLÓN M1 EUROPACK ‘CIUDAD DE ALMERÍA’
HORARIO: De 10.00 a 12.30 horas.
ITINERARIO: • Carrera a pie: 5 Km. Salida desde la puerta del Centro Zoosantario, subida por la carretera junto a la Ribera del Andarax hasta la rotonda con Camino Jaúl Bajo, donde dan un giro de 180º y se incorporarán al carril bici, dirección hacia el Zoosantario para acceder al Parque del Andarax por la puerta Sur y hacer un recorrido interno de 2,5 kms.
• Segmento de ciclismo: 20 Km. 3 vueltas sobre un circuito de 6,6 km. Salida desde la puerta del Centro Zoosantario, subida por la carretera junto a la Ribera del Andarax hasta llegar al acceso del recinto ferial, donde dan una vuelta dentro del recinto, para salir por la misma puerta y bajar de nuevo por la carretera de la Ribera del río hasta el Zoosantario, donde inician las vueltas.
• Segmento de carrera a pie: 2,5 Km. Una vuelta de 2,5 kms., llegando hasta el final del Parque del Andarax y vuelta a la balsa de los patos para volver de nuevo al acceso sur, donde estará la meta.
LUNES 2 DE MARZO
1ª FASE: REPARACIÓN DEL ADOQUINADO EN LA PLAZA CATEDRAL (ZONA NORESTE) Y CALLE LOPE DE VEGA (HASTA EL 5 DE MARZO)
HORARIO: De 08.00 a 18.00 horas.
ITINERARIO: Corte de las calles Eduardo Pérez e Infanta. Operarios facilitarán la entrada y salida de la servidumbre.
Corte de la calle Infanta, en la confluencia con la calle Real. Operario facilitarán la entrada y salida de la servidumbre de la calle Infanta.
REPOSICIÓN DE HORMIGÓN IMPRESO EN LA CALLE CRUCES BAJAS (CASCO HISTÓRICO)
HORARIO: De 08.00 a 18.00 horas.
AFECTACIÓN A LA LÍNEA 1 DEL AUTOBÚS URBANO: Con motivo de estos trabajos la L1 verá alterado su recorrido, habilitándose el siguiente: Pedro Jover, General Luque, Avda. del Mar y su recorrido habitual a partir de aquí.
Las paradas fuera de servicio son la 408 (La Reina), 409 (Alcazaba), 410 (Reducto 8), 411 (Reducto 92) y 440 (Arquímedes).
MANIFESTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE AUTÓNOMOS
HORARIO: De 11.00 a 14.00 horas.
ITINERARIO: Anfiteatro de la Rambla, Avenida Federico García Lorca (sentido descendente con corte de tráfico) hasta llegar a las 12.00 a Plaza de Las Velas, donde celebrarán una concentración entre hasta las 14.00 horas.