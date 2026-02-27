Obras en la autovía A-7 y en la A-92

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a realizar obras o trabajos de mantenimiento en las siguientes vías:

A-7 entre los PPKK 775+650 y 778+420 (T.M. Viator), en sentido creciente se realizará corte alternativo de carriles.

Las actuaciones se llevarán a cabo:

Desde las 09:00h. del 2 de marzo hasta las 13:00h. del 6 de marzo.

Desde las 09:00h. del 9 de marzo hasta las 13:00h. del 13 de marzo.

Desde las 09:00h. del 16 de marzo hasta las 13:00h. del 20 de marzo.

Desde las 09:00h. del 23 de marzo hasta las 13:00h. del 27 de marzo.

A-7 entre los PPKK 814+400 y 814+000 (T.M. El Ejido), en sentido decreciente en el ramal de entrada se realizará el corte alternativo de carriles.

Las actuaciones se llevarán a cabo:

Desde las 08:00h. del 2 de marzo hasta las 13:00h. del 6 de marzo.

Desde las 08:00h. del 9 de marzo hasta las 13:00h. del 13 de marzo.

A-92 entre los PPKK 382+700 y 381+500 (T.M. Gádor), en sentido decreciente se realizará el cierre del carril derecho.

Las actuaciones se llevarán a cabo desde las 06:30h. del 2 de marzo hasta las 13:00h. del 13 de marzo.