El V Campeonato Mundial de Desgrane de Présules reúne a numeroso público en Dalías en una tarde festiva llena de tradición

La Plaza de las Flores de Dalías se llenó de ambiente, tradición y convivencia con la celebración del V Campeonato Mundial de Desgrane de Présules, un evento que volvió a demostrar el arraigo de esta cita en el calendario festivo del municipio. Vecinos y visitantes disfrutaron de una tarde divertida en torno a uno de los productos más emblemáticos de la agricultura local: los présules o tirabeques.

La jornada contó con la presencia del diputado provincial de Presidencia de la Diputación Provincial de Almería, Carlos Sánchez, quien acompañó a los asistentes y participó en la entrega de premios, respaldando con su asistencia esta iniciativa que pone en valor las tradiciones agrícolas y gastronómicas de la comarca.

Un total de once concursantes participaron en el campeonato, mostrando gran destreza, rapidez y habilidad en el arte del desgrane. Entre aplausos y un ambiente distendido, los participantes demostraron que esta práctica tradicional puede convertirse también en un espectáculo lleno de emoción y compañerismo. El público siguió con atención cada intervención, animando en todo momento a los concursantes.

Tras la deliberación, el palmarés del V Campeonato Mundial de Présules quedó de la siguiente manera: el primer premio fue para Francisco Gómez Rodríguez; el segundo puesto recayó en Mari Martín Romero; y el tercer premio fue para Isabel González Rodríguez.

La tarde festiva continuó con el Concurso de Tortilla de Présules, otra de las actividades más esperadas de la jornada, que volvió a poner de manifiesto la creatividad y el saber hacer culinario de los vecinos y vecinas. El jurado destacó la calidad de las elaboraciones y la variedad de propuestas presentadas. En esta categoría, el primer premio fue para Francisco Javier Gómez Valdivia; el segundo para Isabel González Rodríguez; el tercero para M. Carmen Villegas Alférez; y el cuarto puesto para Isabel Valdivia.

Como broche final, los asistentes pudieron disfrutar de una degustación de cóctel de guisantes elaborado por Ana Ruiz, del blog cocinaconana.com, que permitió saborear este producto estrella en un formato original y refrescante, completando así una experiencia gastronómica y festiva.

El alcalde de Dalías, Francisco Lirola, ha manifestado que “este campeonato es mucho más que una competición; es una forma de rendir homenaje a nuestros agricultores, a nuestras tradiciones y a un producto que forma parte de nuestra identidad. Ver la Plaza de las Flores llena de vecinos y visitantes compartiendo esta jornada es una enorme satisfacción y un impulso para seguir promoviendo actividades que refuercen nuestras raíces”.

Desde el Ayuntamiento se ha felicitado a todos los participantes y se ha agradecido la implicación de patrocinadores, colaboradores y quienes han hecho posible una tarde marcada por la tradición, la diversión y el orgullo por la agricultura local.