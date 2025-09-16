Villa de Vícar celebra las fiestas en honor al Cristo de la Salud

Noelia Martín Pintor

Los festejos darán comienzo este jueves presentando novedades y recuperando tradiciones

El Alcalde de Vícar ha presentado la programación de fiestas de la Villa, uno de los enclaves más singulares e históricos del municipio. En esta edición los festejos se desarrollarán entre los días 11 y 14 de septiembre con propuestas lúdicas y culturales para todas las edades.

Sin duda, una de las citas más destacadas es la Subida al Cristo de la Salud, peregrinación que se recupera a petición de los ciudadanos. Se trata de una importante tradición que pone de manifiesto la fe de los vicarios y que tendrá lugar en la tarde de este miércoles partiendo desde la Rotonda de la Paz a las 19.00h. Igual de histórica es la jornada del jueves donde, como preámbulo a la festividad, se desarrollan sesiones de juegos deportivos (19.00h) y el III Memorial Tomás Parrilla (21.00h). Además, coincidiendo en este espacio tendrá lugar la presentación de la temporada deportiva 2025/2026 junto a los clubes a partir de las 21.30h.

Ya en la jornada del viernes día 12, tras el chupinazo en la Plaza Barranquillo (13.30h), darán comienzo oficialmente las fiestas de la Villa con arroz vecinal y feria de mediodía (14.00h). La tarde estará dedicada a nuevas sesiones deportivas como los torneos de futbolín y tenis de mesa (16.00h) para llegar al Gran Desfile de Carrozas que recorrerá las calles de la Villa (19.30h). Por la noche el baile estará amenizado por la Orquesta Pentagrama y Orquesta Fábula (22.30h) hasta dar paso a la coronación de Rey y Reina (23.30h). Cuatro niños y niñas compondrán la Corte Real: Leire Zapata Fortes (Reina), Jorge Carmona Alcalde (Rey), Elena Ramírez Fernández (Dama) y Natalie Michaut Krauchuk (Dama).

Las actividades del sábado darán comienzo desde las 11.30h de la mañana con la fiesta de colores y fiesta de la espuma, mientras que la Feria de Mediodía estará amenizada por la actuación musical del grupo Entre Bambalinas (15.00h). Por otra parte, la ofrenda floral de de nardos y claveles rojos al Santo Cristo de la Salud será a partir de las 19.00h en la Iglesia de San Benito. Por último, la Orquesta Pentagrama regresará, junto a DJ Felipe Rubio a la Plaza Barranquillo (22.30h) para poner sintonía a la verbena.

Del mismo modo, el domingo será un día intenso con citas y actividades pensadas para el encuentro de vecinos, amigos y familiares comenzando desde muy temprano con los cabezudos (07.00h) y desayuno a cargo de la Asociación de Vecinos San Benito (08.00h). Durante la Feria de Mediodía Perjudi-K2 estará acompañando musicalmente a los vecinos y vecinas hasta llegar el momento de las actividades infantiles de la tarde.

Entre otra de las novedades de este año se encuentra la celebración de la eucaristía en honor al Cristo de la Salud, que se llevará a cabo por la tarde (19.30h) y no por la mañana, como en otras ocasiones. De esta forma los actos litúrgicos se sucederán ya que tras la misa saldrá el Cristo en procesión (20.30h) acompañado por la Agrupación Musical Virgen de las Angustias.

A las 22.00h habrá un homenaje muy especial en reconocimiento a algunos de los vecinos más longevos de la Villa de Vícar para culminar con un gran baile amenizado por Orquesta Pentagrama y DJ EfeJefe.

