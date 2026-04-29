Rechazo del Consejo del Mayor a la pretensión del Ayuntamiento de que sean las asociaciones las que limpien las dependencias municipales

El PSOE critica el intento del equipo de Vázquez de cargar a las asociaciones de mayores un servicio claramente municipal

El Consejo Local del Mayor que se celebró ayer tumbó la pretensión del Área de Familia del Ayuntamiento de Almería de cargar a las asociaciones de mayores la limpieza de las instalaciones municipales que utilizan para su actividades y eventos.

El concejal del PSOE del Ayuntamiento de Almería, Antonio Ruano, ha afirmado sentirse pasmado por que “solo la concejal de Familia, Paola Laynez, lleva gastados más de 300.000 euros en contratos de organización de eventos, iluminación, gabinetes de prensa, contenido audiovisual y de difusión y pretende que sean las asociaciones de mayores la que paguen, de su irrisorio presupuesto, los gastos de limpieza de unas dependencias que, además, son municipales”.

En el caso de la alcaldesa, María Vázquez, este tipo de gastos, sumados a los de marketing, redes sociales y contratos para videos y fotos superan los cinco millones de euros en lo que va de Corporación, resultando “insensible y contradictorio”, en opinión del concejal socialista, que “con este derroche el PP intente imponer los costes de la limpieza a los mayores”.

Antonio Ruano ha explicado que hacer pagar a las asociaciones de mayores el gasto de limpieza de los centros figuraba en la modificación del reglamento del uso de los centros de mayores que se debatió en el Consejo Local del Mayor celebrado ayer. Dicha modificación fue rechazada por la mayoría de los miembros de dicho consejo, entre ellos, representantes de asociaciones de mayores de la capital.

Ruano ha destacado que las asociaciones de mayores de la ciudad “apenas tienen dinero para pagar un taller o una actividad lúdica, cómo van a asumir un gasto que claramente corresponde al Ayuntamiento” y considera que el rechazo a esta medida por parte de las asociaciones de mayores “evidencia que ni siquiera los propios afectados están de acuerdo con esta decisión, lo que pone en duda la capacidad de los representantes del PP para escuchar y atender las necesidades reales de los vecinos de Almería”.

En Almería existen 5 centros municipales de mayores, el de Mediterráneo-Oliveros, Santa Isabel, El Alquián, La Cañada y el Centro Municipal de Mayores 500 Viviendas.

Ruano ha subrayado que “desde el PSOE defendemos una política que priorice el bienestar de nuestros mayores y que garantice que los centros municipales sean espacios cuidados y accesibles, sin imponerles cargas económicas injustas”, al tiempo que propone “una revisión del presupuestos municipal para redirigir parte de los recursos destinados a marketing y eventos hacia el mantenimiento y limpieza de los centros de mayores”. Es más, ya existe un contrato para la limpieza y mantenimiento de instalaciones municipales, con un presupuesto de 400.000 euros que simplemente habría que ampliar para estos centros.

“Es momento de que el Ayuntamiento deje de lado gastos superfluos y se enfoque en lo verdaderamente importante: mejorar la calidad de vida de los almerienses, especialmente de nuestros mayores, que merecen respeto y apoyo, no más cargas”, ha zanjado.