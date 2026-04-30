ASHAL prevé una buena ocupación este puente de mayo con picos del 90%

El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar es uno de los núcleos con mejores previsiones aunque aún no está abierta toda la planta hotelera

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) prevé un comportamiento favorable de la ocupación hotelera durante el próximo puente del 1 de mayo, con estimaciones que, en términos generales, se sitúan entre el 75% y el 90% en función de las zonas, siempre pendientes de la confirmación de reservas de última hora y de la evolución de las condiciones meteorológicas.

Desde la patronal se recuerda, no obstante, que se trata de un periodo muy concreto, con apenas dos noches de impacto real —viernes y sábado—, lo que limita su incidencia en el balance anual de las empresas de alojamiento turístico. “Es un buen indicador de la capacidad de atracción del destino, pero no tiene un efecto determinante en la cuenta de resultados del conjunto del año”, apuntan desde ASHAL.

Por zonas, la ciudad de Almería podría alcanzar una ocupación en torno al 75%–80%, mientras que en El Toyo las previsiones son más elevadas, con establecimientos que podrían situarse por encima del 85%.

En el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, uno de los principales focos de demanda en estas fechas, la ocupación podría superar el 90% en los hoteles que ya se encuentran abiertos, teniendo en cuenta que no todos los establecimientos han iniciado la temporada.

También se esperan cifras positivas en la comarca de Los Vélez, donde la ocupación podría situarse igualmente en niveles de entre el 75% y el 80%, consolidando su posicionamiento como destino de interior vinculado a la naturaleza y al turismo activo.

ASHAL subraya que estas previsiones responden a un escenario condicionado por factores externos como la meteorología, especialmente en un puente tradicionalmente vinculado a escapadas de corta duración. Aun así, el sector afronta estas fechas con expectativas moderadamente optimistas, en un contexto de progresiva activación de la temporada turística en la provincia.